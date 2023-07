Inizio di settimana all’insegna delle code sulle autostrade: 4km tra Savona e Spotorno

Savona. Inizia la settimana e non mancano, purtroppo puntuali, le code sulle autostrade liguri, con comprensibili disagi per gli automobilisti.

Per fortuna la situazione non appare critica, almeno per ora, fatta eccezione per il tratto compreso tra Savona e Spotorno, dove si registrano le maggiori difficoltà.

Al momento, infatti, è presente una coda di circa 4 km in direzione Francia, in estensione, causa lavori.

Anche la nottata appena trascorsa è stata tutt’altro che semplice, ma a causa di un incidente, avvenuto intorno alle 22.30, tra i caselli di Finale Ligure e Spotorno, in direzione Savona.

Bilancio di un ferito, trasportato in codice giallo in ospedale, e lunghe code notturne (fino a 7km) nel tratto interessato dal sinistro.

Per quanto riguarda, invece, il nodo genovese: si segnala coda per traffico intenso tra Genova Pegli e l’allacciamento A10/A7, in direzione Genova.