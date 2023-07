Incidente sulla A26, quattro feriti: disagi al traffico, 6 km di coda

Liguria.. Incidente questa mattina sull’autostrada A26 in direzione Genova, nei pressi di Masone. E’ successo intorno alle 8.15.

Per cause ancora da accertare si è verificato uno scontro tra un’auto e una moto. Nell’incidente sono rimaste coinvolte quattro persone, tra cui una bambina, tutte soccorse da militi della pubblica assistenza e dal 118: dopo le prime cure da parte dei sanitari sono state trasportate in ospedale.

Fortunatamente, nonostante la dinamica dell’impatto, non hanno riportato gravi traumi o ferite: le loro condizioni non destano particolare preoccupazione.

Pesanti disagi al traffico nel tratto autostradale per consentire le operazioni di soccorso, con code che alle 9.30 hanno raggiunto i sei chilometri, tuttavia anche a seguito dell’intervento di rimozione dei mezzi incidentati e del ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata la situazione viaria potrebbe ulteriormente peggiorare nelle prossime ore.