Incidente mortale Ortovero: l’amica di Chiara Messuti ancora in prognosi riservata

Ortovero. Restano ancora gravi le condizioni di A.K., di origine albanese e residente a Ranzo, l’amica di Chiara Messuti, la 20enne di Ortovero che ha perso la vita a causa del fatale incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 453, con le due a bordo di una moto.

La giovane si trova ricoverata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Secondo quanto appreso dallo staff sanitario del nosocomio pietrese, la paziente resta in prognosi riservata e sotto stretta osservazione nella terapia intensiva.

La ragazza è sottoposta alle cure e alle terapie da parte del team medico, tuttavia i traumi riportati nel terribile sinistro non consentono ancora di sbilanciarsi sul quadro clinico complessivo, che resta, appunto, ancora grave.

Stando alla ricostruzione dell’accaduto, le ipotesi più probabili sarebbero quelle dell’attraversamento improvviso di un animale selvatico oppure di un colpo di sonno, con la loro moto che ha poi sbandato finendo contro un palo.

Per Chiara Massuti non c’è stato nulla da fare, mentre l’amica era stata trasportata d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove i medici avevano subito constatato la gravità delle sue condizioni.

Ora la speranza è quella di decorso clinico in lento ma progressivo miglioramento.