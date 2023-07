Savona. Incidente in corso Svizzera a Savona oggi pomeriggio poco dopo le 16. Due veicoli si sono scontrati dalla rotonda tra la superstrada e via Caravaggio.

Sul posto immediato l’intervento dei soccorsi: sono arrivati l’automedica del 118, un’ambulanza della Croce Oro Mare Savona e la polizia stradale per i rilievi e la ricostruzione della dinamica, ora ancora in via di accertamento.

E’ stato anche richiesto l’intervento del carro attrezzi per portare via uno dei due mezzi.

Il ferito dopo aver ricevuto le prime cure del caso è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Paolo di Savona.

L’incidente ha avuto ripercussioni sul traffico: in corso Svizzera in direzione Vado si è formata una lunga coda. La circolazione è tornata alla normalità dopo circa un’ora e mezza.