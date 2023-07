Incidente in A10 tra Spotorno e Savona: due feriti estratti dall’auto e trasportati in ospedale

Spotorno. Incidente in autostrada A10 tra Spotorno e Savona in direzione Genova. Secondo quanto riferito, nel sinistro sarebbero rimasti coinvolti un’auto e un furgoncino.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati l’automedica del 118, l’ambulanza della Croce Oro Mare Savona, i vigili del fuoco per estrarre il conducente e il passeggero rimasti incastrati nell’abitacolo. E’ stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto in ospedale. Sul luogo dell’incidente anche la polizia stradale per i rilievi e ricostruire la dinamica.

Nell’incidente sono rimasti feriti due giovani. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, sono stati trasportati in codice giallo in ospedale. La ragazza è stata portata con Grifo al Santa Corona di Pietra Ligure, il ragazzo al San Paolo di Savona in ambulanza.

Non sono segnalati disagi al traffico.