Incidente in A10, furgone contro autoarticolato: conducente intrappolato nell’abitacolo

Genova. Incidente nella mattinata di oggi sulla autostrada A10. Poco prima delle 10 un furgone che percorreva il ponte San Giorgio in direzione Genova ovest, ha tamponato un autoarticolato.

Il conducente è rimasto intrappolato nell’abitacolo. I vigili del fuoco del distaccamento di Multedo hanno prima messo in sicurezza il mezzo e aperto la portiera con il divaricatore elettrico, poi hanno stabilizzato il conducente con il collare cervicale e uno speciale busto che limita i movimenti della colonna vertebrale.

A quel punto lo hanno consegnato al personale del 118 e ai volontari della Croce Gialla che lo hanno portato in ospedale, in codice giallo, al pronto soccorso del Villa Scassi.

Il traffico, per permettere le operazioni di soccorso in sicurezza, è rimasto chiuso per circa trenta minuti.