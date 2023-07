Incidente a Spotorno, scontro moto-camion: ferito un ragazzino

Spotorno. Incidente sull’Aurelia a Spotorno questo pomeriggio intorno alle 15, all’altezza del distributore di benzina. Nel sinistro sono rimasti coinvolti una moto e un camion.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati l’automedica del 118, un’ambulanza della Croce Bianca di Noli e i vigili del fuoco.

Ancora in via di accertamento la dinamica dell’incidente. Ad avere la peggio è stato il ragazzino alla guida del mezzo a due ruote. Dalle prime informazioni, pare che si stesse immettendo sulla strada dal distributore di benzina, in direzione Noli, quando si è scontrato con il camion.

Il giovane per fortuna non è in gravi condizioni, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.