Liguria. “Oggi con il collega Pippo Rossetti abbiamo effettuato un sopralluogo nei locali del terzo piano del monoblocco lato levante dell’IRCCS San Martino dove questa notte si è verificato un incendio. Il direttore generale ci ha informato che causa dell’incendio è stato un guasto al gruppo elettrico di continuità e che lo stesso era stato sottoposto a regolare manutenzione”. Lo dichiara il consigliere regionale di Linea Condivisa e vice presidente della commissione salute e sicurezza Gianni Pastorino.

“La catena della sicurezza prontamente attivatasi ha funzionato in maniera regolare ed efficiente e anche gli operatori sanitari coinvolti hanno dimostrato un’enorme e fattiva disponibilità e i malati coinvolti sono stati prontamente spostati. Una parte dei locali è stata sottoposta a sequestro giudiziario al fine di verificare quanto successo al gruppo di continuità elettrico. Entro venerdì tutta l’operatività delle sale tornerà alla normalità. Durante il sopralluogo abbiamo naturalmente visto che i locali hanno bisogno di profonda pulizia oltre che di ripristino elettrico e ci siamo preoccupati in qualità di consiglieri regionali di poter utilizzare i fondi per le manutenzioni delle strutture sanitarie quali San Martino, Sampierdarena e Galliera che purtroppo, come è ben noto, sono vetuste” prosegue il consigliere del Partito Democratico Pippo Rossetti.

“Abbiamo deciso di portare questa discussione sia in commissione salute e sicurezza sociale che in consiglio regionale per capire come Regione Liguria intenda monitorare e sviluppare le attività di manutenzione delle strutture sanitarie vetuste- che purtroppo sono la stragrande maggioranza delle strutture sanitarie liguri- perché assicurare le cure e la sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari è e deve essere uno dei compiti prioritari della Politica” concludono Gianni Pastorino e Pippo Rossetti.

Da Fp-Cgil aggiungono: “Il grande spirito di abnegazione di vigili del fuoco e personale sanitario ha ancora una volta consentito di non contare alcun danno alle persone e di circoscrivere ad un’area limitata i danni alle cose. La Fp Cgil Genova ringrazia le lavoratrici ed i lavoratori pubblici coinvolti che ancora una volta, nonostante le carenze di organico, turni massacranti e un rinnovo contrattuale che ad oggi non trova impiego alcuno di risorse economiche da parte del governo dimostrano di essere sempre al servizio del cittadino”.

“In attesa di comprendere quali siano state le cause dell’accaduto, è indispensabile che al San Martino, come nelle altre strutture pubbliche socio sanitarie dell’area metropolitana, ci si attivi con urgenza per reperire risorse da destinare alla manutenzione: questo è il secondo incidente dopo quello del giugno scorso quando, sempre al San Martino, a causa di infiltrazioni d’acqua si è dovuto sfollare la rianimazione del pronto soccorso.”