Liguria. Sono ripartiti nella tarda serata di ieri, giovedì 13 luglio, i lavori nella galleria Monte Giugo della A12, tra Recco e Nervi, dove un pullman turistico aveva preso fuoco la scorsa domenica, rendendola inagibile. E adesso è corsa contro il tempo, da parte di Autostrade, per cercare di riaprire due corsie verso Livorno e una verso Genova entro venerdì e l’intero tratto entro domenica, giornate che si annunciano bollenti non soltanto per le temperature ma anche per il traffico.

I lavori sono ripresi al termine del lungo sopralluogo disposto dalla procura giovedì pomeriggio per verificare la stabilità del tunnel. A ispezionarlo sono stati gli ingegneri Maria Migliazza e Paolo Galli, gli stessi che si erano occupati del crollo della galleria Berté sull’autostrada A26 ma anche del crollo dei cavi nella galleria Monte Sperone, anche questa in A12. I due tecnici hanno confermato l’assenza di danni strutturali, già rilevata da Autostrade, e l’adeguatezza delle reti di protezione installate sulla volta.

Una volta ottenuto il via libera (il dissequestro ufficiale della galleria dovrebbe comunque arrivare nella mattinata di venerdì), gli operai si sono rimessi al lavoro. Gli interventi di ripristino, che riguardando l’impianto elettrico, quello antincendio e l’asfaltatura, richiedono tra le 16 e le 18 ore. Autostrade ha assicurato di avere messo in campo “il massimo delle forze”, con cinquanta persone tra tecnici e operai, 10 piattaforme elevatrici, 4 carrelloni, 3 mezzi per il lavaggio della volta e 10 furgoni. I lavori proseguiranno senza sosta, anche di notte, per arrivare a domenica con almeno una corsia aperta.

“Un sentito ringraziamento alla magistratura per aver svolto gli accertamenti in tempi celeri – è stato il commento del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e dell’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone – I tecnici di Autostrade sono già al lavoro per consentire di ripristinare, entro la giornata di venerdì, due corsie verso Livorno e una verso Genova. Speriamo che entro domenica possa riaprire anche la quarta corsia”.