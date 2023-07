Incendio in A12, pullman in fiamme: autostrada chiusa in entrambe le direzioni, 11 persone in ospedale

Agg. ore19.20. La protezione civile regionale sta intervenendo con la colonna mobile per assistere le persone in coda con rifornimenti di acqua dopo che, nella galleria Montegiugo, sulla A12, tra i caselli di Recco e Genova Nervi in direzione Genova, un pullman ha preso fuoco.

Regione Liguria è in contatto con tutti i sindaci dell’area interessata per agevolare passaggio delle auto sulla viabilità ordinaria. L’appello è a non utilizzare l’autostrada nelle zone interessate al blocco della viabilità. Al momento 11 persone coinvolte sono state trasportate all’ospedale San Martino di Genova.

Liguria. Pullman in fiamme sull’autostrada A12 tra Recco e Nervi in direzione Genova. Al momento l’autostrada è chiusa in entrambe le direzioni e ci sono alcune persone intossicate.

L’incendio è divampato intorno alle 17.30 all’interno della galleria Monte Giugo. Il traffico è bloccato in entrambe le direzioni e c’è fumo in entrambe le carreggiate. Si sono formati diversi chilometri di coda: attualmente 7 chilometri in direzione Genova, 3 chilometri in direzione Livorno. Chi viaggia verso Genova deve uscire a Recco e può rientrare in autostrada a Nervi.

Sul posto i vigili del fuoco di Genova al lavoro per spegnere le fiamme che si sono sprigionate dal mezzo, la polizia stradale e i tecnici di Autostrade.

Alcune persone risultano intossicate a causa del fumo che ha invaso la galleria. Almeno due persone sono state portate in codice giallo all’ospedale San Martino di Genova. Sul luogo dell’accaduto sono accorse numerose due automediche e diverse ambulanze della Croce Bianca, Croce Gialla, Croce Verde di Recco, Volontari del Soccorso di Ruta e Croce Verde di Camogli. Non ci sarebbero invece ustionati a causa del fuoco.

In aggiornamento