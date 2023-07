In Provincia di Savona arriva il “Gelato Sospeso”: 11 le attività che hanno partecipato, adesioni aperte

Savona. Il “caffè sospeso” è un’usanza diffusa nei bar della provincia di Savona. E da lunedì 24 luglio fino al 17 settembre, chi non potrà permettersi un gelato ne riceverà uno lasciato pagato nelle attività che hanno aderito all’iniziativa di Ancos aps di Confartigianato Savona.

“Prendi uno, paghi 2 e vinci un sorriso con un semplice gesto di solidarietà”: così recita lo slogan dell’iniziativa a cui gli artigiani gelatieri hanno aderito per sensibilizzare i loro clienti verso coloro che non possono permettersi l’acquisto di un cono o di una coppetta.

“Il gelato è il simbolo dell’estate e tutti devono avere la possibilità di poterlo gustare, quindi il comitato savonese di Ancos aps ha coinvolto le gelaterie tramite Confartigianato per dare vita a un sistema di solidarietà insieme ai cittadini e i turisti che vorranno contribuire. In più occasioni negli anni l’artigianato si è fatto strumento di solidarietà e anche quest’estate è in prima fila, – dichiara Fulvia Becco Presidente di Ancos Savona aps e direttore di Confartigianato, – come dimostrano le imprese che hanno aderito al gelato sospeso e che ringrazio”.

Sono ad oggi 11 le attività che hanno partecipato la maggior parte aderenti al Marchio artigiani in Liguria. Eccole di seguito.

Savona: Insisto, via Manzoni 23 r; Kalimera, Piazza Mameli 40; Delizie del Mediterraneo, Largo Ammiraglio Enrico Roni 8/R; Zelo Gelateria, Corso Giuseppe Mazzini, Corso Italia 50.

Vado Ligure: Il siciliano, Via Caduti per la Libertà 42.

Varazze: I giardini di Marzo, Piazza Dante Alighieri 28; Gelateria Nonna Giulia, Corso G. Matteotti, 30; Kalimera, Piazza Nello Bovani 5; K2, Via Buranello 1.

Carcare: Gelateria Antico Borgo, Piazza Donatori di Sangue.

Ceriale: Maison De La Glace, Lungomare Armando Diaz 22.

Sono aperte le adesioni a tutte le gelaterie che hanno piacere di partecipare al gelato sospeso: per farlo è possibile mandare una email a confartigianato.savona@confartigianato.savona.it o telefonare al numero 019.8385548.