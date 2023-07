Imbarcazione a fuoco nel porto di Sanremo, in arrivo soccorsi dal savonese

Ponente. Sono in arrivo anche dal savonese soccorsi per l’imbarcazione a fuoco davanti al porto di Sanremo: l’allarme è scattato nel tardo pomeriggio di oggi, con l’arrivo sul posto della Capitaneria di Porto che sta prestando soccorso all’equipaggio.

Una densa colonna di fumo nero è ben visibile dalla costa.

Secondo quanto appreso, si tratta di una piccola imbarcazione di cinque metri a motore, nella quale si trovavano due persone, entrambe tratte in salvo dalla Guardia Costiera dopo essersi gettate in mare. Stando alle prime informazioni, le loro condizioni non destano particolare preoccupazione.

La barca è stata avvolta rapidamente dalle fiamme ed è andata distrutta: una volta completate le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, il relitto sarà trainato in porto.

A creare preoccupazione il fatto che subito dopo l’inizio del rogo, l’imbarcazione si stava avvicinando a riva sospinta dalla corrente, tuttavia poi si è arenata sulla scogliera.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e personale sanitario. Si attende anche l’arrivo di una imbarcazione dei vigili del fuoco da Savona, pronti a coadiuvare l’intervento nel ponente ligure.

Restano ancora da appurare le cause esatte che hanno originato l’incendio: i militari stanno avviando i primi accertamenti investigativi e riscontri sull’accaduto. Oltre alle testimonianze delle due persone a bordo, sarà al vaglio degli organi inquirenti quello che resta della barca distrutta dalle fiamme.