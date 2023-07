Il sindaco Monica Giuliano presidente dell’agenzia sui rifiuti? Settimana prossima la nomina

Regione. Nessuna conferma ufficiale, ancora, dalla diretta interessata nessun commento, tuttavia l’indiscrezione sulla nomina dell’attuale sindaco di Vado Ligure, Monica Giuliano, a presidente della nuova agenzia regionale sui rifiuti continua a far discutere, e certamente non mancherà di alimentare polemiche politiche. Anche perché, in caso arrivasse la nomina, la Giuliano dovrebbe lasciare il ruolo di primo cittadino, con la cittadina vadese sospesa tra l’ipotesi commissariamento e la reggenza all’attuale vice sindaco Fabio Gilardi (con il Comune comunque al voto amministrativo nella primavera 2024).

Secondo quanto appreso dai corridoi di palazzo Fieschi, considerato l‘iter in corso e già annunciato per la costituzione della nuova agenzia ligure, la scelta potrebbe già avvenire alla fine della prossima settimana.

Anche dalla Regione Liguria bocche cucite a livello ufficiale, nonostante il nome del sindaco di Vado Ligure, ed ex presidente della Provincia di Savona, sia considerata tra le figure papabili per il nuovo incarico di governance dell’igiene ambientale e urbana regionale, che dovrà coordinare i territori provinciali rispetto agli obiettivi sulla raccolta differenziata e sulla realizzazione di un vero ciclo sui rifiuti, comprese le varie infrastrutturazioni necessarie.

La nomina del nuovo presidente spetta direttamente al governatore ligure Giovanni Toti, con il quale, dopo la lunga esperienza nel PD, Monica Giuliano si è avvicinata anche politicamente, nel segno del partito totiano che in Liguria ha ottenuto il successo elettorale.

L’ipotesi della presidenza alla Giuliano è caldeggiata in alcuni ambienti provinciali, in quanto una savonese sarebbe al vertice ligure di un settore certamente di peso e andrebbe a colmare la ormai rimarcata “carenza di rappresentanza del territorio”, dall’altro lato si aprono i possibili contraccolpi politici, a livello partito – i suoi ex compagni Dem e le opposizioni ambientaliste vadesi – così come sul futuro dell’amministrazione comunale vadese, che il sindaco lascerebbe prima della scadenza naturale del mandato.

Non solo, sulla sfondo della nomina resta il quadro complessivo di interventi – e opere complementari – sul fronte portuale e logistico per Vado Ligure, come la recente vicenda del rigassificatore.

Non si è fatto attendere il primo commento di Vivere Vado: “La notizia della Giuliano nel ruolo di commissario ARLIR da giorni è data per certa. La scelta di Toti è perfettamente azzeccata: chi meglio di Giuliano, con nessuna competenza tecnica, può essere obbediente al suo servizio? Si è distinta per l’ampliamento delle due discariche vadesi spacciato per miglioramento ambientale; si è distinta per aver messo in campo un dispendioso sistema di raccolta porta a porta che non è riuscito neppure a raggiungere la

percentuale prevista dai limiti di legge”.

“D’ora in poi potrà estendere i danni del suo operato oltre il confine vadese. Serve ricordare che la svendita pezzo a pezzo di Vado aveva come scopo prioritario l’interesse personale del sindaco. L’obiettivo è stato raggiunto” conclude il gruppo vadese.