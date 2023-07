Il servizio “Alexa per SAT”, un aiuto per l’utenza nella gestione dei rifiuti

Provincia. La possibilità di chiedere in tempo reale e in qualsiasi momento orari e modalità di conferimento dei rifiuti nei singoli comuni dove opera SAT: questo è possibile grazie al servizio con “Alexa”, che fornisce all’utenza indicazioni per una corretto conferimento del rifiuto domestico.

“Alexa chiedi a SAT Servizi quali rifiuti posso buttare oggi a…”, con questa semplice domanda, Alexa garantirà in maniera semplice e veloce una puntuale consultazione giornaliera, favorendo un comportamento virtuoso da parte dei cittadini.

Il servizio rappresenta un effettivo supporto per tutti gli utenti, con l’obiettivo di fornire un servizio più efficiente e di qualità.

Per rendere concreta l’operazione è stata avviata una apposita “skill” che permette ad Alexa – se interrogata – di fornire tutte le indicazioni sul conferimento dei rifiuti nei diversi comuni.

Il nuovo servizio informativo di SAT con Alexa è stato attivato anche per i nuovi comuni entrati da poco nella gestione rifiuti dell’azienda pubblica: stessa evoluzione è in programma per le rimanenti realtà del territorio provinciale prossime all’entrata in SAT nella gestione rifiuti.