Il rialzo dei tassi preoccupa il mercato dei mutui savonese: aumentano le richieste di “aiuto”

Liguria. Il nuovo rialzo dei tassi di interesse dello 0,25% da parte della Banca centrale europea conferma una chiara tendenza maturata nel corso dell’anno in merito alle decisioni UE sul costo del denaro. E aumentano le difficoltà per famiglie e altri soggetti che avevano accesso mutui immobiliari, con l’incremento delle rate relative a transazioni a tasso variabile.

Una tendenza che investe anche il territorio ligure e savonese, naturalmente, con ripercussioni sulle capacità degli investitori avvertite dalle associazioni di categoria ma non solo: crescono le richieste di aiuto per il sovra indebitamento, che si aggiunge al contesto economico-sociale dell’aumento dei prezzi e della spinta inflazionistica.

In molti, ormai, sono impossibilitati o quasi a sostenere le cifre dettate dall’attuale contesto, con rate sempre più onerose che determinano una situazione spesso soffocante e soggetta a diversi rischi sociali e di carattere legale.

Per famiglie e altri operatori serve una soluzione immediata, rivedendo il proprio schema finanziario. E un ruolo essenziale lo giocano gli stessi istituti di credito: l’allungamento della durata del proprio mutuo in modo da spalmare l’importo su più anni e dunque abbassare la rata, oppure la surroga del mutuo che consente di cambiare banca e mutare le condizioni economiche originali del finanziamento.

Inoltre, è possibile il passaggio dal mutuo a tasso variabile a tasso fisso: ad ora le condizioni di passaggio un mutuo fino a 200.000 euro e un Isee fino a 35.000 euro, ma la stessa Abi ha sollecitato di ammettere alla misura anche soggetti con reddito Isee o con mutui di importo più elevato.

Dalle associazioni e organizzazioni del settore la sensazione è quella che le richieste di aiuto saliranno ancora in questi mesi, almeno fino a quando la politica monetaria UE metterà in campo nuove azioni per contenere le pressioni inflazionistiche e stabilizzare il mercato con uno stop alla risalita dei prezzi, compresa la situazione immobiliare e dei mutui.