Il Moto Club Rivera Classic compie 50 anni, a Bergeggi il revival con i campioni liguri e piemontesi della Regolarità

Bergeggi. A 50 anni dalla fondazione del Moto Club Rivera si è svolta ieri sera, al Circolo Bergeggino, una serata magistralmente organizzata da Luigi Tissoni, grande esperto di Moto Regolarità, che è riuscito a coinvolgere eccezionalmente una cinquantina di piloti e addetti ai lavori, tra i più rappresentativi del circus della Regolarità ligure e piemontese.

Oltre ai piloti del Moto Club Rivera con campioni come Brarda, Diano, Dall’ò, Zunino, Barberis, Giannelli, Maia, Pancini e Ravera, erano presenti infatti i campioni del mondo Pierfranco Muraglia del Moto Club Sanremo e Giorgio Grasso del Moto Club Grifone, quest’ultimo era in ottima compagnia. Sempre del club genovese hanno partecipato infatti i campioni Giovanni Levrero, Enzo Vescia, Alberto Mezzacasa, Giorgio Grasso, Roberto Viscafé e Pier Enzo Rossi. Non sono mancati poi i campioni del Moto Club Galliate (Floriano Pissarello e Luciano Caviggioli), del Moto Club Cento Torri di Alba (Franco Monchiero e Celeste Marengo), del Moto Club Dogliani (Belmario Albesiano) e il campione Costruttore Aldo Mirimin.

Molti dei partecipanti si sono avvicendati al microfono raccontando le loro esperienze nelle competizioni regolaristiche ed interessanti aneddoti inediti.

Un premio, consistente in una originalissima scultura in legno opera del maestro Fulvio Semenza, è stato conferito a Mario Rivera, fondatore ed anima dell’omonimo Moto Club di Cairo attivo a Cairo dal 1973 al 1995.

Sul palco del Circolo una magnifica Ktm Penton 125 Six day del collezionista Alberto Lamberti. Fotografo ufficiale della serata Paolo Tissoni.