Andora. “Un mito, un monumento della vela, non solo nazionale ma internazionale, di fama mondiale”. Parola di Fabrizio De Nicola, presidente dell’A.M.A., che ha celebrato così la presenza di Mauro Pelaschier ad Andora.

Il personaggio-icona della vela italiana dagli anni Ottanta è stato infatti il protagonista del nuovo appuntamento di “Porto sotto le Stelle – Storie di artisti e naviganti”, coorganizzata dall’A.M.A. e dal Comune di Andora, andata in scena nella serata di ieri, nella nuova location sulla banchina centrale del porto di Andora.

“Siamo davvero contenti e orgogliosi di ospitarlo, – ha proseguito De Nicola. – Pelaschier è il simbolo spartiacque di quello che è stato l’interesse dell’Italia per questa disciplina sportiva. Si parte proprio da Azzurra, che fu la prima imbarcazione italiana a competere nell’America’s Cup. E da lì è stato tutto un crescendo per questo movimento. Questa rassegna è nata per incentivare, stimolare e celebrare tutto quello che può essere il rapporto tra l’uomo e il mare: storie come quella di Pelaschier fanno bene al cuore, all’anima e alla valorizzazione di questo splendido contesto rappresentato dal nostro approdo di Andora”.

E proprio il porto di Andora si è trasformato eccezionalmente, ancora una volta, in un teatro unico nel suo genere, con le barche del porto a fare da sfondo e il cielo stellato ad illuminare una serata emozionate, di fronte ad una nutrita cornice di pubblico.

Durante la serata, ribattezzata “Mauro Pelaschier: 60 anni di vela e 40 di Azzurra”, ad intervistare il velista simbolo della vela italiana e internazionale è stato il giornalista Fabio Colivicchi, un’altra icona (in questo caso dal punto di vista giornalistico) del mondo della vela, accompagnato dalla giornalista e ufficio stampa del Comune di Andora, Monica Napoletano.

Sul palco, anche il sindaco Mauro Demichelis: “La presenza ad Andora di Pelaschier, grande simbolo dello sport italiano, che da 65 anni va sulla vela, ci da la possibilità di dire ancora una volta grazie a questo porto, che tutela la vela e l’ambiente e fa crescere i ragazzi nel rispetto del nostro mare e di tutte le attività che ruotano intorno a questo bellissimo approdo”.

Velista completo, Pelaschier è stato il timoniere di Azzurra che ha portato l’Italia per la prima volta in Coppa America. Nel suo “racconto di mare”, intervallato da immagini storiche ed emozionanti: regate, avventure, successi, pericoli.

“Quella di Azzurra è stata una bella impresa, – ha dichiarato Pelaschier ai microfoni di IVG. – È stata la prima tutta italiana perché allora le regole dell’America’s Cup imponevano che tutto fosse italiano: dal progetto alla costruzione, dalla componentistica all’equipaggio. Quindi abbiamo rappresentato proprio la Nazione con la tecnologia che avevamo a disposizione in quel momento. Ed eravamo accompagnati da sponsor di aziende italiane di altissimo livello”.

E non è mancato un passaggio finale su “la vela del futuro” e sulla prossima edizione dell’America’s Cup: “C’è sempre Luna Rossa che ci rappresenta e faremo sicuramente di tutto per essere competitivi e portare a casa questa coppa finalmente. Sarà una bellissima manifestazione, a Barcellona, e ci divertiremo sicuramente a vedere queste nuove tecnologie: noi andavamo per mare, ma ora si vola letteralmente sul mare”, ha concluso il mito della vela.