Il 25 luglio torna la messa al San Giacomo di Savona

Varazze. Martedì 25 luglio alle ore 21 l’associazione Amici del San Giacomo di Savona invita a partecipare alla messa nel giardino dell’omonimo ex convento quattrocentesco in occasione della festa liturgica dell’apostolo.

La funzione religiosa sarà presieduta da don Mario Moretti, parroco dei quartieri Villetta e Valloria, e animata musicalmente dalla Cantoria “San Nicolò” di Albisola Superiore, diretta da Antonio Delfino.

“Dopo molti anni ritorna la celebrazione eucaristica davanti al convento che per secoli è stato luogo di preghiera”, sottolinea l’associazione. Per informazioni si può scrivere all’indirizzo e-mail info@amicidelsangiacomo.org o consultare il sito web amicidelsangiacomo.org.

Sempre il 25 luglio alle 21 nella Chiesa Santi Nazario e Celso di Varazze in preparazione alla festa dei patroni l’omonima parrocchia inizierà il triduo, che proseguirà mercoledì 26 luglio alla stessa ora ai Bagni Pinuccia e giovedì 27 luglio ancora alle 21 in chiesa. Sabato 29 luglio si terranno alle 18 al Boschetto la messa e alle 19 nella piazza della chiesa un rinfresco. Infine domenica 30 luglio alle 10:30 sarà officiata la messa solenne, seguita da un aperitivo nuovamente in piazza.