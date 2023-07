“Hanno tentato di rapire una bimba a Finale”, l’audio shock e la smentita dei carabinieri: “Fake news”

Finale Ligure. “Hanno tentato di rapire una bimba a Finale, in pieno giorno”. È questa la sintesi dell’audio shock e di diversi post che, ormai da circa 24h, popolano i social e la stragrande maggioranza delle chat WhatsApp, ma smentito ufficialmente dalle forze dell’ordine.

E, lo stesso episodio, è stato anche pesantemente ridimensionato dai testimoni presenti all’accaduto. Perché qualcosa in effetti è successo, ma un probabile “fraintendimento” ha ingigantito la storia a dismisura, anche se la famiglia coinvolta resta comunque scettica e convinta di quanto dichiarato.

Ma andiamo con ordine. Il fatto è avvenuto, come detto, nella mattinata di ieri a Finale Ligure, quando una bisnonna, in compagnia delle sue due nipoti, è stata avvicinata, nei pressi di una giostra, da alcune persone di origine straniera.

“Ero dalle giostre con le mie due nipotine, di 4 anni e 21 mesi, che erano sul passeggino, – ha affermato la bisnonna Vilma, protagonista dell’accaduto. – Ad un certo punto ho chiesto a due ragazze se mi lasciavano passare, loro si sono alzate e hanno iniziato a toccare una delle bimbe sulle braccia e in viso. Ho gentilmente detto loro di non farlo, sul posto c’erano anche due ragazzi e una signora, tutti di origine straniera. E poco più in là ho visto che c’era una sorta di carrozzina o ‘carrettino’, di grandi dimensione, coperto con un telo rosa”.

La bisnonna si è dunque spaventata, complice soprattutto la presenza del “carrellino” trasportato dal gruppo di stranieri, ed ha pensato ad una potenziale intenzione di rapire una delle bimbe.

“Ho cercato di non urlare per non spaventare le bambine. Poco dopo il giostraio ha aperto la porta e mi ha chiesto se fosse tutto ok, a quel punto sono entrata dentro e loro sono andati via. Sono convinta che volessero portarmi via le bimbe anche perché non avrebbero potuto rubarmi nulla: avevo solo un sacchetto di plastica, con dentro delle brioches e i giochi delle bambine, e non indossavo nemmeno gioielli. Del fatto ne ho parlato con i carabinieri, che mi hanno contattata al telefono”, ha concluso.

Per fortuna, dunque, tutto si è risolto grazie all’intervento del giostraio che, contattato dalla redazione di IVG, ha confermato, ma anche ridimensionato, l’accaduto.

“Credo si sia trattato di una sorta di fraintendimento, – ha poi spiegato, contattato dalla nostra redazione. – Non nego che potessero avere intenzioni non buone, ma onestamente non ho mai avuto la percezione si trattasse di rapitori”.

“Comprendo lo spavento provato dalla signora, da cui probabilmente è scaturita un’idea sbagliata e ingigantita di ciò che è accaduto, – ha aggiunto per poi lasciarsi andare ad una confessione sincera. – Fa sorridere essere dipinto come un eroe in tutta Finale: non ho fatto nulla, se non aprire la porta della giostra per sincerarmi che tutto fosse a posto e il gruppo si è subito allontanato”.

Versione, quella del giostraio, confermata anche dalle Forze dell’Ordine che, recatesi sul posto, non hanno ricevuto alcuna denuncia in merito (almeno per ora) e hanno derubricato quello che appariva come un tentato rapimento di minore alla voce fake news.