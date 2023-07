Haendel: il primo agente di se stesso

Massimo Carpegna è direttore d’orchestra, critico musicale e compositore, con partiture lirico sinfoniche diffuse in mondovisione. E’ stato docente presso il Conservatorio di musica di Modena ed è Visiting Professor alla London Performing Academy of Music. Con “Classica&Dintorni” porterà i nostri lettori alla scoperta della musica classica e delle figure che ne hanno segnato la storia.

Inizia oggi la rubrica Classica&Dintorni nella quale vi racconterò qualche aneddoto dei più celebrati compositori e delle loro opere per farvi scoprire l’umanità di coloro che definiamo geni. Inizio con Haendel non per ragioni musicali ma di gusto: entrambi amiamo una salsiccia tedesca a base di carne suina mista con altra carne di vitello o manzo, naturalmente accompagnata dai crauti.

Con Haendel s’introdusse nel mondo della musica classica una figura destinata a diventare imperante negli anni a venire: quella del compositore affarista. Da buon sassone, Haendel aveva un aspetto da gran bevitore di birra ad accompagnare i tipici bratwurst, le salsicce di cui sopra, ma non era affatto un rozzo: collezionava opere d’arte – Rembrandt era il suo artista preferito – e quando si presentava la giusta occasione, sapeva vestire i panni del mecenate.

Dopo un lungo soggiorno in Italia, per raffinare l’arte compositiva e presentare le sue opere – eravamo ancora noi il centro della cultura occidentale – nel 1710 spiccò il volo per Londra e qui si realizzò il vero successo. Inondò il pubblico di opere in perfetto stile italiano e nessuno dei compositori inglesi riuscì a contendergli fama e capacità d’incasso, anche se starnazzavano sulla necessità di svincolarsi da così tanta influenza musicale straniera. In tutto il mondo, la musica parlava la nostra lingua e gli inglesi dovettero aspettare i Beatles per ribaltare la tendenza.

Nonostante la critica velenosa di alcuni sovranisti, Haendel s’affermava sempre più quale compositore alla stessa altezza di Bach, ma nonostante il successo, i fans non riuscivano ad avere informazioni sul personaggio. La sua vita privata era gelosamente custodita, come se avesse qualche segreto da nascondere. Le poche informazioni ci sono pervenute dal segretario personale: un certo John Christopher Smith, che in

verità si chiamava Schmidt. Furono raccolte da Charles Burney per la sua A General History of Music, che lo descrisse con queste parole: «In generale, il suo aspetto era un po’ pesante e arcigno; ma quando sorrideva, era come un raggio di sole che sbuchi da una nuvola nera […]. Era impetuoso, rude e perentorio nelle maniere e nel discorso, ma del tutto privo di cattiveria o di malignità […]. Aveva una naturale inclinazione all’arguzia e all’umorismo».

Nonostante celebrità e ricchezza, restò sempre con i piedi ben piantati per terra e riuscì a conservare un atteggiamento ironico anche quando la sorte lo colpì duramente. Nel 1752 divenne cieco, ma continuò a comporre dettando le note ai copisti. Quando il medico, Samuel Sharp, gli propose di dividere un concerto con John Stanlev, organista e anche lui cieco, Haendel scoppiò a ridere e commentò:

«Non ricordate che quando un cieco guida un altro cieco, cadono tutti e due nel fosso?».

(Continua…)