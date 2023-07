Guardia di Finanza, Toti incontra il nuovo comandante regionale Cristiano Zaccagnini

Liguria. Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ha incontrato oggi il nuovo comandante regionale della Guardia di Finanza della Liguria, generale di divisione Cristiano Zaccagnini.

Al termine dell’incontro il governatore Toti ha donato alle Fiamme Gialle la bandiera ufficiale di Regione Liguria.

“Ho avuto il piacere di dare il benvenuto al comandante Zaccagnini – spiega il presidente Giovanni Toti – un ingresso dettato da grande professionalità ed esperienza, in Italia e in Liguria, confermate dagli anni di permanenza sul territorio come comandante provinciale a Genova”.

“Buon lavoro nel nuovo incarico, con l’auspicio di ulteriori importanti successi nell’interesse della regione e del corpo della Guardia di Finanza”.