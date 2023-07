Guardia di Finanza, il colonnello Aldo Noceti è il nuovo comandante provinciale

Provincia. Si è svolta oggi, venerdì 28 luglio, presso la caserma Damiano Chiesa di Savona, la cerimonia di avvicendamento al vertice del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Savona.

Alla presenza del Comandante Regionale Liguria, Gen. D. Cristiano Zaccagnini, e di una rappresentanza di personale dei reparti dipendenti e della sezione ANFI di Savona e Albenga, il colonnello Salvatore Salvo, destinato a ricoprire l’incarico di comandante provinciale Pisa, ha passato le consegne del comando provinciale di Savona al colonnello Aldo Noceti.

Nel suo discorso di saluto, il colonnello Salvatore Salvo ha ringraziato i militari del comando provinciale e di tutti i reparti dipendenti per l’eccellente lavoro svolto, nel precedente triennio, che in un ampio periodo di comando, attraversato dalla gravissima emergenza sanitaria, ha permesso di ottenere significativi risultati nel comparto tutela delle Entrate e della spesa Pubblica a tutela e salvaguardia dell’economia e del mercato nel territorio savonese. Si ricordano importanti risultati nella lotta al traffico di sostanze stupefacenti che hanno interessato i porti di Savona e Vado Ligure.

Il colonnello Aldo Noceti, coniugato con due figli, è originario della provincia di Genova ed ha fatto il suo ingresso all’Accademia di Bergamo, il massimo Istituto di formazione del Corpo, nel 1990. Nel corso della sua carriera di Ufficiale ha ricoperto diversi incarichi operativi nei Reparti territoriali nonché di Stato Maggiore, oltre che di docenza nei primari Istituti del Corpo. Laureato in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Scienze Diplomatiche e Internazionali oltre che in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria, il Colonnello Noceti ha frequentato il Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI), nonché frequentato la 70^ Sessione di Studi presso il Centro Alti Studi per la Difesa (IASD). In possesso di diversi master universitari, il colonnello Noceti è inoltre esperto di contabilità militare nonché autore e coautore di pubblicazioni e articoli nel settore della fiscalità.