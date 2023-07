Grandi risultati per l’Amatori Nuoto Savona al Trofeo Malaspina

Sabato 8 luglio si è svolto il XL Trofeo nazionale Malaspina Lloyd club organizzato da Aly sport.

L’evento si è svolto presso Peschiera Borromeo in provincia di Milano dove l’Amatori Nuoto Savona è risultata essere l’unica squadra ligure a prendere parte al trofeo.

Alla manifestazione hanno preso parte 371 atleti per un totale di 825 presenze gara e 22 società provenienti da tutto il nord Italia.

Ottime prestazioni per gli atleti Savonesi in vista delle finali regionali in programma a Genova il 21-22-23 luglio.

Sono da evidenziare le prestazioni di Letizia Vulpetti e Francesco Costa che hanno dominato le gare a rana ottenendo due ori a testa.

Francesco Costa, con il tempo di 2:24.64 è arrivato molto vicino a battere il record storico della manifestazione nel 200 rana assoluti.

Si sono posizionati sul gradino più alto del podio anche il giovanissimo Marco Corsiglia nei 50 dorso e nei 50 farfalla, Simone Bocchio nel 200 misto ragazzi e Carlo Ciarlo nel 100 dorso juniores.

In totale grazie alle ottime prestazioni gli amatorini si portano a casa 20 medaglie individuali di cui 8 ori.

Di seguito le medaglie ottenute da ogni atleta.

– Letizia Vulpetti: oro nel 100 rana juniores (facendo registrare anche il miglior tempo assoluto) e nel 50 rana juniores, bronzo nel 50 stile juniores.

– Francesco Costa: oro nel 100 e 200 rana assoluti, bronzo nel 50 rana assoluti.

– Simone Bocchio:oro nel 200 misto ragazzi e argento nel 200 stile e nel 50 dorso ragazzi.

– Marco Corsiglia: oro nel 50 dorso e nel 50 farfalla esordienti B.

– Carlo Ciarlo:oro nel 100 dorso juniores, bronzo nel 50 dorso juniores.

– Ludovica Nani: argento nel 50 rana ragazze, bronzo nel 100 e 200 rana ragazze.

– Matteo Allegretti: argento nel 50 farfalla ragazzi.

– Luca Salvaterra:argento nel 200 farfalla ragazzi.

– Angelica Conte: bronzo nel 200 dorso ragazze.

– Elia Filetti: bronzo nel 100 e nel 200 dorso juniores.

– Alessio De Angelo: bronzo nel 50 stile ragazzi.