Grande festa per gli oltre 150 dipendenti McDonalds di Savona, Albenga e Imperia

Laigueglia. Una grande festa per celebrare l’arrivo dell’estate e con cui “premiare” gli oltre 150 dipendenti dei tre ristoranti per l’impegno profuso nell’ultimo anno. E’ quella che Fred Kamerbeek, titolare dei McDonald’s di Savona, Albenga e Imperia, ha voluto regalare a tutti i suoi ragazzi e che si è tenuta ieri sera a La Suerte di Laigueglia.

Una serata all’insegna del relax e del divertimento, dopo un anno di duro lavoro (e caratterizzato anche e soprattutto dall’inaugurazione del nuovo locale di Albenga) e in vista della stagione estiva, che farà certamente segnare numeri altrettanto importanti.

Durante la festa non sono mancate le sorprese come il premio speciale a Silvia Vinchesi, supervisore dal 2019 dei tre ristoranti di Savona, Imperia e Albenga e dal 2022 local-trainer.

Dipendente della catena dal 1998 (quest’anno ha festeggiato i suoi 25 anni in McDonald’s), Silvia si distingue per “la sua personalità carismatica, le sue doti comunicative e il grande entusiasmo nel trasmettere il suo sapere a tutte le persone che lavorano con lei. È definita un pilastro, una guida e un esempio”.

“Promotrice dell’ospitalità, è sempre in prima linea affiancando i dipendenti perché promuovano la migliore customer experience. Insegna loro, tutti i giorni, quei piccoli gesti che si tramutano in feel good moments sinceri. La sua cultura è basata sull’ascolto attivo, infatti è sempre a disposizione di tutti i suoi dipendenti e trasmette questi valori ai direttori e manager creando benessere e rafforzando i legami. È ammirevole notare come riesce a rapportarsi con facilità e cogliere i punti di vista differenti delle varie generazioni con cui lavora”.