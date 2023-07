Grande festa per gli oltre 100 dipendenti McDonalds di Savona, Albenga e Imperia: alla store manager Silvia Vinchesi il “Ray Kroc Award”

Laigueglia. Una grande festa per celebrare l’arrivo dell’estate e con cui “premiare” gli oltre 100 dipendenti dei tre ristoranti per l’impegno profuso nell’ultimo anno. E’ quella che Fred Kamerbeek, titolare dei McDonald’s di Savona, Albenga e Imperia, ha voluto regalare a tutti i suoi ragazzi e che si è tenuta ieri sera a La Suerte di Laigueglia.

Una serata all’insegna del relax e del divertimento, dopo un anno di duro lavoro (e caratterizzato anche e soprattutto dall’inaugurazione del nuovo locale di Albenga) e in vista della stagione estiva, che farà certamente segnare numeri altrettanto importanti.

Durante la festa non sono mancate le sorprese. Come il conferimento del “Ray Kroc Award”, riconoscimento che viene è assegnato agli store manager che, più di tutti gli altri, hanno raggiunto risultati di assoluto rilievo rappresentando, contemporaneamente, i valori della “cultura” di McDonald’s.

Quest’anno il premio è andato a Silvia Vinchesi, supervisore dal 2019 dei tre ristoranti di Savona, Imperia e Albenga e dal 2022 local-trainer. Dipendente della catena dal 1998 (quest’anno ha festeggiato i suoi 25 anni in McDonald’s), Silvia si distingue per “la sua personalità carismatica, le sue doti comunicative e il grande entusiasmo nel trasmettere il suo sapere a tutte le persone che lavorano con lei. È definita un pilastro, una guida e un esempio”.

“Promotrice dell’ospitalità, è sempre in prima linea affiancando i dipendenti perché promuovano la migliore customer experience. Insegna loro, tutti i giorni, quei piccoli gesti che si tramutano in feel good moments sinceri. La sua cultura è basata sull’ascolto attivo, infatti è sempre a disposizione di tutti i suoi dipendenti e trasmette questi valori ai direttori e manager creando benessere e rafforzando i legami. È ammirevole notare come riesce a rapportarsi con facilità e cogliere i punti di vista differenti delle varie generazioni con cui lavora”.

“Ogni anno coordina le attività benefiche dei nostri ristoranti (come ad esempio la donazione pasti, le feste in collaborazione con le associazioni no profit territoriali e le giornate per l’ambiente) coinvolgendo a pieno le sue squadre. Ancora ad oggi è affascinata dal cambiamento e dalle novità che vengono inserite nel sistema ed è cosi che permette una crescita considerevole dei ristoranti. Questo entusiasmo è accolto in modo propositivo, in effetti è constatabile il miglioramento costante delle performance”.