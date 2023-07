Gran finale per la 40ª edizione del Meeting Internazionale Fiat 500 di Garlenda: oltre 900 vetture

Garlenda. Gran finale questa mattina per la 40ª edizione del Meeting Internazionale Fiat 500 di Garlenda. La gran parata ha portato buona parte delle 908 vetture iscritte a Pietra Ligure per concludere in bellezza questa tre giorni sotto il segno della Campania, dei Comics e naturalmente dei Cinquini.

Soddisfazione è stata espressa dal direttore del Meeting e vicepresidente del Fiat 500 Club Italia Alessandro Vinotti, che ha ringraziato quanti hanno lavorato alacremente per il buon svolgimento dell’evento. Il comandante provinciale della Polizia Stradale Pino Fusco ha ricordato la partnership con il Club per tutto ciò che riguarda la sicurezza e l’educazione al volante. Proprio la Stradale e le Polizie locali, insieme ai volontari e ai vespisti hanno garantito ai moltissimi cinquini di arrivare a Pietra in tutta tranquillità. Un simpatico concerto di classici napoletani ha animato Piazza XX Settembre, pienissima di vetture e persone così come le piazze limitrofe.

Tra prime ripartenze e saluti di coloro che invece si fermeranno ancora in Riviera per completare la loro vacanza, gli organizzatori tracciano un primo bilancio a caldo della manifestazione, che “non può essere che positivo non solo per il Fiat 500 Club Italia, ma per l’intero territorio, che ha beneficiato di una grande visibilità e della presenza di così tanti visitatori, tra equipaggi e spettatori, turisti e residenti incuriositi dalla colorata invasione delle piccole bicilindriche”. Il presidente del Club, Maurizio Giraldi, seppur non presente, si è congratulato telefonicamente per il successo dell’evento e l’ottima sinergia tra volontari, staff, forze dell’ordine.

“Il contributo degli sponsor ha reso ancora più gratificante l’esperienza dei partecipanti e, a tal proposito, ringraziamo: Allianz, Axel Gerstl, Banca di Caraglio, Ipercoop Le Serre, Santero 958, Noberasco, Viticoltori Ingauni, Bauli, Villaggio Turistico Camping C’era una Volta, Meguiar’s”, hanno concluso gli organizzatori.