“Giro Rosa”, pronta la scorta della polizia stradale: ad Albenga spazio anche alla “guida sicura”

Albenga. Sono partite il 30 giugno da Chianciano terme, le 168 atlete provenienti da diversi paesi del mondo tra cui Stati Uniti, Canada, Vietnam, Italia, Spagna, Olanda e Francia, protagoniste della 34esima edizione del Giro d’Italia internazionale femminile, la più prestigiosa competizione italiana a tappe nel panorama del ciclismo internazionale femminile.

A garantire la sicurezza delle sportive e dei numerosissimi appassionati di ciclismo che assisteranno all’evento saranno, ancora una volta, le donne e gli uomini della Polizia stradale.

La scorta, composta da 20 motociclisti in sella a moto Yamaha 1.300, due auto e un furgone officina, accompagneranno le cicliste lungo i 109 km del percorso di gara della 7° tappa che partirà da Albenga Giovedì 6 luglio alle ore 11.40. Le atlete affronteranno il Passo del Ginestro, il Vigneto, la salita di Garlenda e infine l’arrivo in pendenza ad Alassio, al Santuario madonna della Guardia, alle ore 14.17.

Sin dalle prime ore del mattino in piazza del Popolo a Albenga sarà allestito un village ove sarà presente il “Pullman azzurro” della Polizia di Stato, al cui interno ha un’aula didattica e un simulatore di guida per sensibilizzare ragazzi e adulti a una guida sicura e al rispetto di tutte le regole in materia di alcol e droghe alla guida.

Oltre alla scorta, a cura della Polizia Stradale, la Polizia di Stato, le forze dell’ordine nonché le Polizie Locali dei Comuni, che saranno interessati dal transito delle cicliste, vigileranno per garantire un sicuro transito delle atlete lungo tutto il percorso di gara.