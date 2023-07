“Giro Rosa” in partenza da Albenga, ecco le strade chiuse e le modifiche alla viabilità

Albenga. Ordinanza prefettizia in merito alle modifiche alla viabilità nel ponente savonese per la tappa del “Giro Rosa” in partenza da Albenga per giovedì 6 luglio: il via alla corsa ciclistica femminile alle ore 11.40 nel centro ingauno, con l’arrivo previsto per le ore 14.17 al Santuario Madonna della Guardia di Alassio.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione sportiva è prevista la sospensione temporanea della circolazione in entrambi i sensi di marcia, lungo le strade di competenza, nell’ambito del percorso di gara previsto.

La limitazione della viabilità non potrà comunque avere durata superiore a 30 minuti, prima del passaggio della gara (inizio gara) e fino al passaggio del veicolo recante il cartello mobile indicante “fine gara ciclistica”.

Il documento raccomanda di provvedere alla previsione di itinerari alternativi su cui potere deviare il traffico delle strade interessate alla sospensione; oltre a predisporre un idoneo servizio, posizionando specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa; inoltre, sulla SP 13 tra Testico e il Passo del Ginestro e della strada comunale del Paravenna il manto stradale risulta ammalorato e dissestato in alcuni punti; e ancora che sulla S.S. 453 in località Canata è presente un cantiere stradale presegnalato con senso unico alternato regolato da impianto semaforico su unica corsia lato monte, con tagli del manto stradale che impongono un transito a velocità moderata.

PERCORSO

– Partenza da Albenga, Largo Doria, alle ore 11.40 –Ponte Viveri – Via Piave – Via Aurelia in direzione Capo Mele

– Ad Andora svolta in via Vespucci – Ponte Merula – Via Europa Unita – Via Merula – Località Mulino – Via Divizia

– Passaggio a Stellanello Località Bossanetto- Località San Lorenzo – SP 13

– Passaggio Testico – Località Ciccioni- Località Caselle – Borgata di Testico

– Passo del Ginestro SP 13

– Cesio

– Pieve di Teco

– Vessalico

– Ranzo

– Onzo

– Vendone

– Arnasco

– Villanova d’Albenga

– Garlenda – SP6 – Località Paravenna

– Santuario Madonna della Guardia.