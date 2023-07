Giovedì di Luglio, la polemica di una residente: “Musica ad alto volume, zero parcheggi e troppe strade chiuse”

Savona. Pubblichiamo la lettera di una residente nel centro storico di Savona sulla prima serata del Savona Downtown Music Festival.

Ho visto molti articoli positivi sulla notte bianca di Savona nel vostro giornale, ma nessuno che ne metta in luce anche le numerose difficoltà e criticità soprattutto per i residenti.

Il posteggio impossibile da trovarsi o molto lontano dalla propria abitazione; la pulizia della città sia preventiva o per meglio dire la sporcizia presente (visto che alcuni cassonetti erano pieni) e anche successiva (all’1:30 avevo il camioncino con le spazzole sotto le finestre rumorosissimo!) e poi terzo, diciamolo, che la chiusura di alcune strade (tra cui la mia in via Guidobono) era inutile per solo una o due attività presenti e pochi avventori.

Aggiungo che fare festa va bene, ci mancherebbe, fare concerti pure, ma fare del chiasso ingiustificato e mettere musica ad alto volume per tutta la città (vedi latino americano o disco music davanti ai bar) lo trovo eccessivo, volgare e non adatto in un contesto come il centro storico che invece dovrebbe essere valorizzato in altro modo, magari con musica d’ascolto. Se si vuole ballare c’e’ la piazza o le discoteche, non la strada (sporca e squallida peraltro).

Monica Pastorino