Giovedì di Luglio a Savona, Danila Satragno: “Un’emozione tornare a casa”. Sul palco anche Daniele Silvestri

Savona. “E’ un emozione enorme tornare a Savona, la vita mi ha portata a girovagare ma tornare alle proprie radici è la cosa più bella del mondo“. Danila Satragno, vocal coach savonese che segue tantissimi artisti di fama nazionale e internazionale, torna nella Città della Torretta nell’ambito del Savona Downtown Music Festival: “L’ultima volta che ho cantato a Savona ero al teatro a Chiabrera”.

Tra i tanti cantanche ha seguito non poteva non esserci la savonese Annalisa Scarrone: “Tra poco uscirà un altro valbormidese”, ha anticipato Satragno. A lei l’onore di aprire il concerto di questa sera, l’ultimo degli appuntamenti dei Giovedì di luglio, in una piazza Sisto, anche oggi, gremita.

Subito dopo seguirà Daniele Silvestri. A Savona per la prima volta a cantare: “Sono stato accolto meravigliosamente in questa città, questa donna (Danila Satragno) è un tesoro da proteggere e so che il suo lavoro. La voce è una cosa delicata e per me, che sono pessimo, sapere come usarla e come gestire il proprio corpo non è una cosa semplice”.

Ormai vicino al traguardo dei 30 anni di attività: “30 anni di fortuna più che di carriera. Fare la cosa che mi piace di più è un’enorme fortuna”. E per festeggiarli un’idea particolare: “Abbiamo fissato 30 appuntamenti su tre mesi tutti nello stesso posto, all’auditorium musica di Roma, è una scommessa ma ha anche un grande fascino”.

Soddisfazione del Comune: “Un festival che ha sorpreso la città – ha commentato il vicesidanco Elisa Di Padova che insieme all’assessore Nicoletta Negro e al presidente dell’associazione Corelli Fabio Rinaudo ha organizzato i concerti in piazza -. Questa serata in particolare sarà ricordata perché Danila torna a casa. È un tesoro prezioso da custodere“.