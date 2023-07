Genoa, Michele Sbravati: “Riforma dello sport dannosa per i dilettanti”

Dal 2008 sotto la gestione Preziosi e ora con quella di 777 Partners, lo spotornese Michele Sbravati è la costante del Genoa. Il responsabile del settore giovanile rossoblù continua insieme al suo staff un lavoro non privo di difficoltà – strutture regionali in primis – ma ricco di soddisfazioni visti i tanti liguri che con le ali del Grifone hanno spiccato il volo verso il professionismo.

Sbravati, in occasione della presentazione a Savona del libro Le nuove guerre del calcio di Marco Bellinazzo, ha sottolineato l‘importanza dei valori cardine dello sport rispetto ai fiumi di denaro che si riversano sui calciatori professionisti. “Tuteliamo i nostri giovani per non essere coinvolti dalla geopolitica e da un nuovo calcio che potrebbe far venire meno i valori essenziali della passione, del divertimento e del divertirsi giocando per poi magari alimentare il sogno di diventare un calciatore. Questo nuovo mondo sembra lontanissimo dal calcio, che è bello perché è sempre lo stesso delle origini. Il calcio del giardino rimane quello che dobbiamo salvaguardare“.

Titoli nazionali e tanti giocatori lanciati nel grande calcio, puntando soprattutto sulla valorizzazione del “prodotto locale”. Sbravati da sempre dichiara – e dimostra – che non è vero che in Liguria non ci sia talento e che le strutture non all’avanguardia non possono rappresentare un alibi dietro cui nascondersi: “Perseguiamo da 20 anni l’obiettivo di valorizzare il territorio dal punto di vista sportivo – prosegue Sbravati -. Non ci siamo mai fatti condizionare dai luoghi comuni secondo cui non possono crescere calciatori in Liguria. Ne abbiamo portati tanti al professionisti. Abbiamo alimentato il sogno di tanti ragazzi che sembravano non avere sbocchi. Ci riempie d’orgoglio il fatto che molti liguri abbiano fatto del calcio il loro lavoro. Vogliamo alimentare il talento naturale, non solo costruire giocatori. L’aspetto strutturale è evidente da tempo, speriamo che le proprietà professionistiche possano mettere mano a questa questione. Idem per le squadre dilettantistiche. Campi in erba vera ne sono rimasti pochi”.

Si parla tanto della riforma dello sport, che vedrà tra le altre cose l’abolizione del vincolo sportivo. Novità da cui le squadre professionistiche devono stare in guardia e che potrebbero penalizzare società dilettanti: “Le squadre dilettantistiche paiono penalizzate in modo incredibile da questa riforma dello sport – dichiara-. Tuttavia, anche le squadre professionistiche non potranno sorridere perché ci vorranno precauzioni da prendere”.