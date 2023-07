Alimenti bimbo 13 mesi pagati dai genitori, il caso (risolto) di Edoardo e la denuncia del consigliere Pastorino

Liguria. “Edoardo è un bambino di 13 mesi che già dalla nascita manifestava evidenti difficoltà. Oggi ha una lunghezza di 67 centimetri e un peso di 6,8 chilogrammi, misure che dovrebbe avere un bambino di 6 mesi. Non cammina, non riesce a stare seduto e, solo da poco, ha il controllo della testa. Ha difficoltà a mangiare: in un mese è cresciuto di appena 200 grammi. Ha gli arti più corti dalla nascita, una dilatazione renale in via di recupero, due costole in meno ed è affetto da corpo calloso sottile. Il bambino ha bisogno di medicinali, cibo e prodotti di idratazione particolari e difficilmente reperibili“. Queste le parole del consigliere regionale di Linea Condivisa Gianni Pastorino, che, attraverso una nota, punta il dito contro Alisa e Asl2.

Il bambino, residente in provincia di Savona, è stato preso in carico dall’ospedale Gaslini: “Si sospetta una sindrome o una malattia genetica rara – spiega Pastorino -. Il Gaslini ha redatto una certificazione con l’elenco di tutti i prodotti necessari inviata a chi di competenza in Asl 2 al fine di poter accedere gratuitamente a questi prodotti, perlomeno per 6 mesi come prevede la prescrizione del 18 luglio 2023. Quella del 18 luglio è la seconda prescrizione perché la prima ha ottenuto una risposta negativa da Alisa che sosteneva di non dover coprire le spese per mancanza di una diagnosi di malattia rara”.

Solo recentemente Alisa ha comunicato ai genitori che i prodotti insostituibili per la terapia saranno forniti direttamente da Alisa stessa. Dal canto suo, Asl2 spiega così la situazione del piccolo Edoardo: “Del caso – fanno sapere dall’azienda – si stanno interessando gli operatori della farmacia territoriale già dal primo momento della ricezione della richiesta specialistica avvenuta il 20/07/2023. Come da procedura la prescrizione per Edoardo, che prevedeva la fornitura di diverse tipologie di supporti alimentari, è stata inviata al Team nutrizionale dell’Azienda che ha autorizzato la fornitura un solo prodotto, l’unico erogabile a carico sistema sanitario nazionale nel rispetto della normativa (LEA- Livelli essenziali di Assistenza). I genitori saranno avvisati per il suo ritiro non appena sarà disponibile presso il Centro Distribuzione di Via Aleardi”.

Secondo l’azienda sanitaria savonese, “le difficoltà da parte dell’ASL alla fornitura dei restanti supporti alimentari, sono correlate al rispetto della normativa nazionale vigente che prevede l’erogazione da parte del sistema sanitario nazionale di ‘alimenti a fini medici speciali’ (quelli di cui Edoardo ha bisogno) solo a soggetti con malattia metabolica congenita o con fibrosi cistica, debitamente accertata e certificata. La farmacia territoriale ha già sottoposto questo caso ed altri simili ad Alisa, al fine che venga indicata una linea guida regionale che consenta la fornitura dei supporti nutrizionali, ritenuti indispensabili dal clinico, anche a soggetti non affetti dalle suddette malattie rare, come nel caso di Edoardo”.

Il consigliere regionale Pastorino, tuttavia, sottolinea: “Ad Alisa e Asl 2 sfugge la difficoltà nell’ottenere una diagnosi di questo tipo. Esistono malattie che difficilmente possono essere diagnosticate in tempi brevi. Ma la realtà di Edoardo è questa. Solo per lo straordinario impegno dei genitori e del movimento di solidarietà che si è creato si è arrivati a una soluzione. Solo recentemente Alisa ha infatti comunicato ai genitori che i prodotti insostituibili per la terapia saranno forniti direttamente da Alisa stessa”.

“Potremmo dire una vicenda a lieto fine ma la storia di Edoardo non è un caso isolato in Liguria. Questa vicenda infatti potrebbe risolversi ma definisce una mancanza del sistema sanitario tra la giustificazione economica e l’eccesso di burocrazia, tra l’elogiare il Gaslini e allo stesso tempo non attendere alle prescrizioni che lo stesso ospedale dispone. La parola chiave per una sanità pubblica dovrebbe essere la presa in carico, il sistema pubblico dovrebbe affiancarsi ai genitori ed essere di supporto anche in casi di mancata diagnosi. Una storia che deve far riflettere e porre i riflettori su una questione che purtroppo coinvolge tanti genitori liguri”, conclude Pastorino.