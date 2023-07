Furti nelle aziende agricole, il sindaco Isetta interpella il prefetto: controlli coordinati sul territorio

Savona. Non è passata inosservata la presa di posizione di Cia Savona sull’allarme furti nelle aziende agricole nel savonese, in particolare nella zona di Valleggia, nel territorio comunale di Quiliano: una preoccupazione emersa dopo l’episodio che colpito l’impresa di Luca Rognone, nella frazione quilianese, dove sono stati rubati un trattore e due motocoltivatori per un valore di oltre 15mila euro.

La richiesta di maggiore sicurezza e controlli è stata recepita a livello istituzionale, con il sindaco Nicola Isetta che ha investito della questione il prefetto di Savona, con riferimento allo stesso piano per l’ordine pubblico indicato per l’estate 2023.

Al centro del confronto tra il primo cittadino e l’organo prefettizio una serie di furti di attrezzature agricole e altre segnalazioni riguardo alla possibile presenza di una banda specializzata che dopo aver trafugato i macchinari è pronta a rivenderli.

E mentre proseguono le indagini e gli accertamenti da parte dei carabinieri, il sindaco Isetta ha chiesto un coordinamento delle forze dell’ordine per il presidio del territorio comunale, in particolare nelle zone e orari sensibili.

Tra gli aspetti esaminati anche altri colpi messi a segno nel comprensorio quilianese, comprese le abitazioni private. Stando a quanto riferito sarebbero almeno tre le moto da cross rubate negli ultimi 30 giorni.

Dunque la sensibilizzazione sul problema sicurezza che investe il settore agricolo, sollevata da CIA Savona, ha trovato un primo riscontro: “Un furto di valore può rappresentare un danno enorme per l’attività aziendale e comprometterne il suo futuro” aveva evidenziato il presidente provinciale Cia Sandro Gagliolo.

E la speranza è quella di riuscire a individuare i responsabili di questi veri e propri raid, anche per un possibile recupero delle attrezzature agricole trafugate illecitamente.