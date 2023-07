Funivie, i sindacati incontrano il commissario: “Bene per le 30 assunzioni, ma urgente fare i lavori”

Savona. Incontro questo pomeriggio con il commissario di Funivie. I sindacati hanno messo sul tavolo tre temi: i lavori, le assunzioni e la gestione della gara. L’impianto è fermo dall’alluvione del 2019 e da anni si attende la ripartenza.

Sono previste 30 assunzioni, per questo i sindacati sollecitano la regione di far partire il prima possibile i corsi di formazione. Ad agosto saranno affidati i lavori per la ricostruzione dei piloni.

Soddisfazione della Cisl. “Abbiamo notato una grande voglia di fare bene e di portare avanti questo progetto. Vigileremo ma iniziamo a essere ottimisti“, hanno evidenziato Simone Pesce e Danilo Causa.

Luci e ombre per la Cgil che accoglie positivamente l’annuncio delle nuove assunzioni ma esprime preoccupazione per i tempi: “Ora – sottolinea Simone Turcotto – bisogna procedere celermente per la ricostruzione dei piloni perchè stiamo perdendo un sacco di tempo”. E ricorda la necessità di intervento da parte di Italgas per bonificare i terreni vicino ai parchi a carbone

Il viceministro Edoardo Rixi aveva rassicurato: “Il 4 ottobre al Mit sarà convocato l’incontro per fare il punto sul futuro delle Funivie di Savona. Il Ministero punta al ripristino e alla crescita di una infrastruttura fondamentale per il territorio. Il nuovo piano di sviluppo dell’area portuale porterà un incremento di traffici che, sfruttando l’utilizzo della funivia per alcuni tipi di materiale, non dovrebbe pesare sulla rete stradale e autostradale di fatto già compromessa.