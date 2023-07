Funivie, ancora un rinvio per la ricostruzione: inizio lavori a settembre

Savona. Ancora rinvii sulla ricostruzione dell’infrastruttura funiviaria tra Savona e Cairo Montenotte. L’impianto è fermo dall’alluvione del 2019. Entro il 20 luglio sarà pubblicato il bando e entro settembre inieranno i lavori. E’ quanto emerso dall’incontro di questa mattina con il ministero, Regione Liguria, il presidente di Autorità Portuale Paolo Emilio Signorini, i sindacati, il vice ministro Edoardo Rixi e il commissario Maugliani.

Il presidente Toti e il ministro Rixi hanno chiesto al ministero di procedere rapidamentte per la pubblicazione del bando per la concessione e l’affidamento dell’infrastruttura e la Regione si è impegnata a costruire un percorso formativo insieme al mnuovo concessionario a settembre e ottobre 2023.

“E’ inaccettabile – tuona la Cgil -, ma finalmente il presidente Toti e la Regione Liguria hanno preso posizione e chiesto di velocizzare l’iter di affidamento della concessione. Le tanto sbandierate azioni di semplificazione per gli appalti da parte del governo non funzionano – commentano le organizzazioni sindacali a proposito del rinvio -. Lo dimostra la situazione in cui versa da circa 4 anni la ricostruzione – commenta la Cgil Savona -. Ogni incontro è spostata in avanti, oggi ci comunicano il 20 luglio il bando, ed entro fine settembre la consegna del cantiere con fine lavori entro 6/8 mesi quindi non prima di maggio del 2024 . È Inaccettabile, ancora rallentamenti, e alla riunione non ci sono neppure gli amministratori locali e i sindaco di Savona e Cairo perché non invitati dal ministero”.

Cauto ottimismo dalla Cisl Savona: “Accanto alla chiara posizione del Vice-ministro che riconosce l’impianto quale infrastruttura strategica nell’ambito del Piano Logistico Nazionale per l’alto Tirreno per la gestione delle rinfuse all’interno di un progetto integrato e sostenibile, si sono potute constatare ancora parecchie difficoltà operative, burocratiche e gestionali che rischiano di compromettere definitivamente l’impegno fino ad oggi profuso“.

La Cgil punta il dito contro la Regione: “Non c’è ancora nessun progetto sulla formazione rispetto alle manovre ferroviarie (bisognerebbe lasciare stare idee ridicole come qualche consigliere regionale aveva messo sul piatto, di poter utilizzare le Funivie per trasportare persone). Sono oltre 7 mesi che attendiamo una data per incontrare l’assessore regionale competente , silenzio drammatico da parte della regione che rischia di mettere in difficoltà il futuro dell’infrastruttura. Infine la questione dei parchi di Cairo Montenotte, non si è ancora concluso la discussione con i due proprietari (italiani e demanio). Parchi che sono decisivi per la definizione per le manovre ferroviarie e quindi per il futuro dell’impianto”, hanno concluso.

La Cisl ha concluso: “È sembrato chiaro che l’interessamento per l’impianto e l’utilità dell’infrastruttura siano ancora condivisi ma che la gestione della risoluzione della situazione necessiti di un impegno maggiore e più coordinato da parte di tutti i soggetti coinvolti per evitare che la ripresa operativa possa riscontrare ulteriori difficoltà quali, ad esempio, una gestione inadeguata durante il periodo che traguarda l’affidamento e la mancanza di personale formato che dal 2024 si ridurrà a meno di 50 unità tra operai ed impiegati”.

Il ministero ha ricalendarizzato l’incontro nella prima settimana di ottobre 2o23 a Roma.