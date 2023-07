Flag football, esordio stagionale positivo per i Bulldogs Toirano

Asti. Domenica 16 luglio è iniziato ufficialmente il campionato di flag football di Seconda Divisione che vede protagonisti i Bulldogs Toirano e i Pirates Savona.

Quest’anno i ragazzi toiranesi sono scesi in campo con una grande novità, ovvero la collaborazione con la squadra femminile di flag football dei Pirates Savona, grazie alla formula open.

In questo primo bowl i Bulldogs avevano come avversari i Pirates Savona, gli Alfieri Asti e i Minotauri Torino.

La giornata si è aperta con il derby ligure che vedeva protagonisti i Bulldogs e i Pirates. È stata una partita equilibrata che ha visto scendere in campo due squadre atleticamente e tecnicamente preparate; ne sono usciti vincitori i Bulldogs Toirano per 26 a 6.

La giornata è proseguita con la partita tra Bulldogs e Alfieri. Una gara che ha visto prevalere gli Alfieri per 31 a 20. I Bulldogs alla seconda partita di seguito non sono riusciti a scendere in campo come dovevano e, nonostante i tentativi di attacco e difesa per recuperare la partita, ne sono usciti sconfitti. Ancora sconfitti i Pirates Savona, battuti 43-18 dai Minotauri Torino.

Ricaricate un poco le batterie i Bulldogs hanno affrontato nell’ultima partita, scontro storico ormai negli annuali del team poiché entrambe le squadre sono iscritte da tanti anni al campionato di Seconda Divisione, i Minotauri Torino. Il match ha visto trionfare i ragazzi di Toirano per 12 a 6. È stata una partita molto equilibrata giocata soprattutto dalle rispettive difese che hanno saputo tenere a bada l’attacco avversario, ma ciò non ha scoraggiato l’attacco Bulldogs che è riuscito a sorprendere la difesa rivale e segnare un touchdown in più rispetto all’attacco dei Minotauri. Risultato finale: 12-6. Riscatto nell’ultimo match anche per i Pirates Savona, che hanno prevalso per 32-20 sugli Alfieri Asti.

Nonostante i ranghi ridotti della panchina dei ragazzi di Toirano, la conclusione della prima giornata vede i Bulldogs primi in classifica alla pari con i Minotauri, grazie al duro lavoro di coach Acquatico e coach Calvi ed alla grande mano data dalle ragazze della femminile che hanno dimostrato notevoli capacità in un campionato prevalentemente maschile.

Come Mvp di giornata i toiranesi hanno deciso di premiare per l’attacco Tommaso Bianchini e per la difesa Carola Bianchelli. I Bulldogs sono pronti a scendere in campo nuovamente domenica 30 luglio, sul campo dei Minotauri.