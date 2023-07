Finale, nuovi pannelli turistici a Varigotti

Finale Ligure. Si è conclusa a Varigotti la prima fase di rifacimento dei pannelli turistici, progetto promosso dall’associazione Varigotti Insieme, nell’ambito delle attività di promozione turistica e culturale specifiche dell’associazione.

Nello specifico sono stati collocati due pannelli, uno all’inizio di Strada del Borriolo e uno all’inizio del Borgo Vecchio. Un terzo rappresenta la cartografia sentieristica di Varigotti, posizionato su Strada Vecchia. Da qui seguono le indicazioni per i percorsi denominati “Balcone sul mare” e “Sentiero del Pellegrino”. Si tratta di un pannello molto innovativo, che rappresenta una esclusiva cartografia sentieristica realizzata appositamente per Varigotti Insieme. Utilizzando la stessa grafica sono state realizzate cartine pieghevoli, disponibili presso lo IAT di Varigotti e presso molti stabilimenti, alberghi e locali. Il pannello è completo di tutte le indicazioni di informazione turistica base: orientamento e direzioni verso le località vicine (sia stradali per l’auto che per il trekking). Il lavoro affidato alla Cooperativa Tracce, con i professionisti Alex Chiabra e Davide Malgraviti, ha integrato i materiali storici e naturalistici forniti dalle guide di Varigotti Valerio Peluffo e Laura Vannucchi

L’iniziativa si affianca alla gestione dell’ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) affidata dal Comune di Finale a Varigotti Insieme, la quale si affida a guide turistiche ed escursionistiche di Varigotti, che, oltre a fornire un servizio di informazioni nell’orario di apertura dell’ufficio, offrono settimanalmente, per i mesi di luglio agosto e inizio autunno, la possibilità di visitare gratuitamente la splendida Varigotti. In pratica, le visite ed escursioni si svolgono assieme a un abitante del luogo, che guida tramite attività piacevoli alla scoperta di cultura e tradizioni locali. Scoprire i mille segreti di Varigotti con gli occhi di un cicerone locale offre così un punto di vista sul territorio autentico e non “preconfezionato”.

L’associazione Varigotti Insieme ringrazia il Comune di Finale Ligure – in particolare, il Sindaco Ugo Frascherelli e l’Assessorato al Turismo nelle figure di Clara Brichetto e Andrea Guzzi – e il sostegno delle attività commerciali di Varigotti.