Finale Ligure, scaletta e corde su Punta Crena per arrivare alla spiaggia: violazione dell’ordinanza

Finale Ligure. “Maggior tutela per gli utenti del promontorio. E oserei dire anche dei luoghi. Le istituzioni si sono mosse in sintonia e collaborazione per impedire l’accesso alla famosa spiaggia di Punta Crena attraverso una improvvisata e illegittima scaletta creata in modo criminale da individui non identificati, che hanno ideato un percorso in falesia oggi rimosso dalla ditta specializzata”.

Così il vice sindaco di Finale Ligure Andrea Guzzi, che chiarisce in merito alla situazione sulla chiusura e messa in sicurezza della zona.

“Oltre a questo è stato realizzato un sistema di corde per calarsi dall’alto e raggiungere il piccolo arenile. Ricordiamo che il sito è da anni soggetto ad una ordinanza di chiusura a causa della soprastante falesia da cui nel 2017 si staccarono pietre e rocce”.

“Quest’anno una nuova ordinanza per sottolinearne la pericolosità”.

“Nelle scorse settimane si sono svolti ripetuti sopralluoghi da parte delle forze dell ordine e dei tecnici comunali, oltre ad un incontro in Prefettura con tutti gli Enti coinvolti per focalizzare l’attenzione sulla tutela delle persone e del sito, che ha portato oggi ad un intervento deciso”.

“Questi percorsi non possono essere accessibili. Cartelli, recinzioni, avvisi e le rimozioni spero siano un chiaro segnale. Chiunque non li rispetti sarà soggetto a responsabilità penali ed amministrative” conclude il vice sindaco finalese.