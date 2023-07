Finale, il Comune affida l’incarico per il piano l’abbattimento delle barriere architettoniche

Finale Ligure. E’ stato dato incarico dal Comune di Finale Ligure per il piano di abbattimento delle barriere architettoniche. Il Vice Sindaco e assessore ai lavori pubblici Andrea Guzzi: “L’incarico professionale ha per oggetto l’affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria per la redazione del completamento del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche esteso al territorio del Comune di Finale Ligure”.

“E’ prevista un’analisi del territorio comprendente le aree maggiormente urbanizzate (Finalmarina, Finalborgo e Finale Pia, Varigotti) e alcune frazioni di interesse escursionistico. Saranno individuati percorsi prioritari e studiate le modalità per renderli accessibili, permettendo di raggiungere luoghi di interesse da parte dei cittadini, dei turisti e city users. Lungo tali percorsi verranno analizzate le barriere da eliminare ed individuate le soluzioni progettuali delle quali verrà quantificato il costo indicativo.”

La progettazione sarà suddivisa in due lotti distinti:

1° lotto: area Finalmarina.

2° lotto: area Finalborgo e collegamento con Finalmarina, area Finale Pia e Varigotti, Passeggiata tra Finale Marina, Final Pia e Varigotti, area le Manie: accesso ai principali percorsi e zone di sosta, (esclusi i sentieri).

“Per ciascun lotto il progetto prevede la cooperazione ed il confronto con la cittadinanza, saranno pertanto organizzate campagne di raccolta dati, presentazioni aperte al pubblico e redatti questionari che saranno pubblicati online”, continua l’assessore finalese.

Anche Clara Bricchetto interviene sul tema: “Saranno dedicate alcune giornate alla formazione dei tecnici dipendenti con lo scopo di garantire la gestione del PEBA e del materiale fornito dai Professionisti al termine dell’incarico.

Le principali caratteristiche del piano richiesto, con particolare riferimento alle esigenze da soddisfare ed ai vincoli da rispettare, sono sintetizzare nelle fasi seguenti:

• Formazione della lista delle priorità dei percorsi interessati dal piano, tale lista costituirà l’ordine temporale, in cui verranno analizzati ed inseriti nei vari lotti di consegna le aree oggetto di studio; per tale documento verranno definiti i criteri di selezione in comune accordo con l’Amministrazione;

• Predisposizione dei livelli prestazionali per garantire il grado di accessibilità che si intende raggiungere in relazione a successive analisi costi/benefici.

• Verifica dell’aggiornamento del materiale cartografico dell’area fornito dall’Ente (l’aggiornamento delle planimetrie è escluso dalla presente proposta);

• Verifica di eventuali altri elaborati/documenti ritenuti di interesse da parte dell’Amministrazione per la redazione del PAU (Piani di manutenzione o altri);

Il consigliere Laura Salpietro segue da vicino ed in prima persona questa importante fase progettuale e specifica : “Le fasi importanti riguarderanno poi L Individuazione delle barriere architettoniche presenti nelle aree individuate, attraverso sopralluoghi completati da rilievi e opportune riprese fotografiche dei punti interessati all’eliminazione delle barriere architettoniche e loro rappresentazione su supporto informatico. La definizione degli interventi necessari alla eliminazione delle barriere individuate, attraverso descrizioni testuali e grafiche ed un Calcolo sommario della spesa relativa ai singoli interventi e per percorsi”

L’incarico è finanziato dal Comune per circa 40 mila euro e questa sera alle ore 18.00 presso il Palazzo Comunale ci sarà il primo di una serie di incontri per coinvolgere la città.