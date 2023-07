Fiera dell’aglio di Vessalico, l’associazione Antiche Vie del Sale lancia il bouquet delle eccellenze agricole

Vessalico. Nuovo format per le food experience delle antiche vie del sale per celebrare le straordinarie proprietà dell’aglio di Vessalico per cui è stata avviata la procedura per la attribuzione della meritata IGP così come annunciato dal Vice Presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura presente ieri alla Fiera dell’aglio.

L’associazione Antiche Vie del Sale ha proposto uno show cooking che ha messo fianco a fianco uno chef della vallata e un artista della composizione vegetale. Il risultato? L’eccellenze agricole locali, fra cui centrale l’aglio di Vessalico, composte in colorati e profumati bouquet ornamentali, sono finite velocemente in padella per realizzare altrettante gustose ricette tipiche.

L’evento, condotto dalla giornalista Monica Napoletano, ha visto protagoniste due rappresentanti di Campagna Amica: l’Agrichef Marisa Plando dell’agriturismo la Fattoria di Costa Bacelega – Ranzo (IM) e l’artista dei bouquet vegetali Carla Simondo dell’azienda agricola “Le Roveri ” di Albenga. Le due protagoniste, sotto la regia della conduttrice, hanno coinvolto i tanti visitatori della 263ª edizione, con un laboratorio del gusto che ha prima composto e poi cucinato, le “composizioni ricetta”. In un bouquet hanno trovato posto melanzane, zucchine trombetta, aglio di Vessalico, aromatiche, pomodori, che in padella si sono trasformati in una gustosa ratatouille degustata dal pubblico. Non è mancato neanche il bouquet aglio, olio e peperoncino e uno con aglio e trombette che si è trasformata in una gustosa crema di zucchine realizzata fresca al mortaio.

Alla composizione dei bouquet hanno partecipato anche sindaci e rappresentanti dei comuni della vallata.

La degustazione delle pietanze è stata accompagnata da quella dei vini, guidata dal sommelier AIS Augusto Manfredi, che ha abbinato Ormeasco e Sciacchetrà della Cantina “Lorenzo Ramò” di Pornassio. Oltre alla degustazione delle tre ricette, presentate in versione “finger food” sul pane di Gavenola, a tutti gli intervenuti è stata regalata una speciale confezione dedicata a “alla fiera di Vessalico” de Il Sale Della Liguria.

Un'esperienza di gusto realizzata grazie alla collaborazione con: Il Pastificio Fratelli Porro – Pornassio, Il Panificio Cacciò di Gavenola, L'Azienda Agricola "Le Roveri" Albenga, Antica Azienda di Gavenola, a tutti gli intervenuti è stata regalata una speciale confezione dedicata a "alla fiera di Vessalico" de Il Sale Della Liguria.

“Il bouquet delle eccellenze agroalimentari diventa simbolo di sinergia fra comuni che ognuno con la proprie eccellenze si propongono ai turisti ed a coloro che vogliono essere guidati alla scoperta dei prodotti che caratterizzano l’identità vera dei territori – ha dichiarato il presidente delle Antiche Vie del Sale Alessandro Navone – Un’identità di comprensorio, di vallata e di tradizione agricola a pochi chilometri dalla costa che, organizzata e messa a sistema, può avere grande attrattiva e sostenere l’economia dell’entroterra”.