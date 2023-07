Festival teatrale di Borgio Verezzi, Luxuria si racconta: “Essere liberi e sempre se stessi”

Al 58esimo Festival teatrale di Borgio Verezzi il 26 e il 27 luglio è andata in scena, sul palco di piazza Sant’Agostino, la nota opinionista televisiva e attrice Vladimir Luxuria con uno spettacolo di successo, toccante, e tratto da una storia vera: “Princesa”.

Al termine della rappresentazione teatrale che l’ha vista assoluta protagonista, Edoardo Morando di IVG/young l’ha incontrata.

Chi è Princesa e quanto le si addice questo ruolo?

“Princesa in portoghese significa principessa. Io la immagino un po’ come la rivisitazione della Bella Addormentata nel bosco. Ma qui non c’entra Perrault, o i Fratelli Grimm, Basile, o Italo Calvino. È una versione tragica della Bella Addormentata nel bosco, dove una principessa incontrerà il male, che non è la classica strega cattiva, ma saranno quei poliziotti che in Brasile la prenderanno a calci spaccandole il seno; il male sarà negli uomini che l’hanno sfruttata; il male sarà purtroppo la discriminazione e la violenza, e non si pungerà con un fuso ma con una siringa. Si perderà nei meandri della droga e della prostituzione. Però incontrerà una bellissima persona in cella, perché Fernanda, che è la storia che io racconto di questa trans brasiliana, finirà purtroppo in carcere e lì incontrerà una persona che le salverà la vita e le farà di nuovo sperare che c’è anche un po’ di amore per lei in questo mondo”.

Questa tappa nella nostra bellissima Liguria, che è il caratteristico borgo di Verezzi, che cosa le sta lasciando e trasmettendo?

“È stata una delle più belle serate della mia vita, perché la gente si è emozionata, io mi sono emozionata. Poi farlo in questo posto meraviglioso su un palco dove vedi il pubblico attento è uno spettacolo nello spettacolo, così come questa splendida località di mare.

Ama molto i viaggi.

Si, io transito … (ridendo).

La sua carriera la si potrebbe definire una carriera ecclettica. Dagli esordi in televisione, com’è nato l’approdo al teatro?

“Io ho fatto tanto teatro in realtà. Poi ovviamente sono stata più conosciuta per quello che riguarda la televisione e la politica. Nel mondo teatrale ho lavorato con Giorgio Albertazzi, che mi ha voluto per un omaggio a Pier Vittorio Tondelli all’Argentina di Roma, ho lavorato con Ambra Angiolini in un musical dal titolo “Emozioni” con la regia di Sergio Japino, ho lavorato con Luciano Melchionna al Parenti di Milano e al Bellini di Napoli. Ho fatto tantissimo teatro ed era tanto tempo che non lo facevo, ma questo è un gradito ritorno”.

È emblematica anche la sua vittoria dell’Isola dei Famosi. Le ha cambiato un po’ la vita?

“Ho smesso di fumare con L’Isola dei Famosi e ho guadagnato un po’ di soldi. Ho imparato anche da questa esperienza, dove la gente ti può valutare per come ti comporti e addirittura ti può far vincere una trasmissione televisiva”.

Il mondo teatrale e il mondo televisivo sono sotto certi aspetti simili, ma hanno delle diversità. In quale si sente più libera?

“Ma io sono libera sempre, figurati. L’unica volta in cui qualcuno riesce a tapparmi la bocca e a non farmi parlare è quando ho il truccatore che mi deve fare il contorno delle labbra. Quello che ho è qui davanti… (indicando prima la testa, poi il cuore e infine la bocca, a significare il suo modo senza filtri di pensare). Nessuno mi telecomanda”.

Che suggerimento darebbe alle persone che fanno fatica a rivelare il loro vero essere per paura dei pregiudizi altrui?

“Io vi lascio con questo messaggio: siate voi stessi, siate sempre voi stessi. Nessuno è sbagliato in questo mondo. Se c’è qualcosa di sbagliato è l’odio, che hanno tante persone. Non lasciatevi mai contaminare dall’odio altrui. Noi siamo favolose”.

Ultima domanda flash. Stanno girando dei rumors che lei potrebbe condurre la nuova annunciata edizione del reality show “La Talpa”. Sa mica qualcosa a riguardo?

“Chi vivrà, vedrà..”.