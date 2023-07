Festival Internazionale di Loano, successo per la prima edizione: ecco i vincitori

Loano. Si è conclusa con un grande successo di pubblico la prima edizione del Festival Internazionale di Loano (più semplicemente Fil), la manifestazione di solidale/spettacolare che si proponeva di raccogliere fondi per l’Asd Runners for Autism.

Il 7 e 8 luglio sul palco allestito in piazza Italia si è tenuto il “Gran Galà Live” con l’esibizione dei finalisti e la premiazione dei vincitori davanti a circa mille persone.

Per la categoria canto, si è aggiudicata il terzo posto di canto Redina Jupe di Imperia con il brano “I Still believe” di Mariah Carey. Al secondo posto a Marbelys Acuna Torriente di Gessate (Mi) con il brano di “Adagio” di Lara Fabian Adagio.

Vincitrice del primo premio Elisabetta Canu di Genova che ha cantanto “Oggi sono io” di Alex Britti.

Il premio della critica se lo è aggiudicato Daniele Barbarossa di Varazze con il suo brano inedito “Space Long”. Il premio speciale Fil Live Band è stato assegnato a Luca Cerati di Varazze con il suo inedito “Vent’anni”.

Infine, il premio speciale in ricordo di Adriano Valente lo ha vinto la giovane Malaika Msigwa.

Nella categoria danza il terzo posto è stato assegnato alle ragazze della scuola Ninart di Anna Busè di Albenga con le coreografie “Donna Vita libertà” e “C’è tempo”. Si sono aggiudicate anche il premio come miglior coreografia assegnato il 22 aprile al Palasport da Susanna Beltrami.

Al secondo posto Marta Dami della scuola Revolution Dance Accademy di Cornaredo con le coreografie “Don’t look at me” e “Almost Good”; hanno vinto anche la borsa di studio dalla coreografa e ballerina Nina Oelmann, che consentirà loro di frequentare la sua scuola di Stoccarda.

Primo posto a Miriana Ferrari della scuola Flashart di Varazze con le coreografie “Try” e “Domino”.

La manifestazione è stata condotta da Elena Ballerini, conduttrice televisiva e cantante, con l’attore Mario Mesiano e la “valletta” Francesca Lina Valente. Ospiti speciali delle due serate Emanuele Dabbono (cantautore, musicista, autore e compositore di diversi successi per Tiziano Ferro), Carlo Denei (già con i Cavalli Marci e autore di “Striscia la Notizia”), Nina Oelmann (danzatrice, coreografa e insegnante di danza internazionale) con la sua compagnia e la cantante loanese Corinna Parodi Brondo. Ma non sono mancate le sorprese. Come la presenza di Pierdavide Carone, cantautore italiano giunto al successo con la partecipazione, nel 2010, alla nona edizione di “Amici di Maria De Filippi”, in cui si classifica al terzo posto vicendo anche il premio della critica e che nel 2012 ha partecipato al Festival di Sanremo insieme a Lucio Dalla classificandosi al quinto posto; o dei Cromosuoni di Maya Forgione.

Ad accompagnare le due serate finali è stata la “Fil Live Band” composta da: Roberto Tiranti (musicista e cantante già nei New Trolls) responsabile cori; Paolo Ballardini (chitarrista già membro dell’orchestra Rai) alla chitarra; Enrico Valente (batterista collaboratore di Marco Barusso e SM4AF) a batteria, endorser steel drum e Ufip; Paolo Costa (musicista e producer che vanta collaborazioni con Riccardo Fogli, Rita Pavone, Roby Facchinetti e Alexia) a tastiere e programmazioni; Rossano Giallombardo (che ha lavorato con Luca e Paolo e SM4FM) alla chitarra; Carlo Dellepiane, contrabbassista e bassista (che, tra l’altro, faceva parte dell’Orchestra Sinfonica di Asti nel tour nazionale per “Il Volo-Notte Magica” e Andrea Bocelli con Orvieto4Ever) al basso.

I concorrenti sono stati valutati da due giurie composte da professionisti di livello internazionale. Per la danza, i giudici sono: Nina Oelmann, danzatrice, coreografa e insegnante di danza internazionale; Simone Paulli, ballerino professionista hip-hop breaking, contaminazione, coreografo e ospite di prestigiosi concorsi nazionali; Daniele Ziglioli, ballerino, coreografo e vincitore di prestigiosi concorsi nazionali. Per il canto i giudici sono: Marco Barusso, produttore discografico, arrangiatore, chitarrista ed ingegnere del suono che vanta collaborazioni con Coldplay, Anastacia, 883, Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Enrico Ruggeri e Modà; Danilo Ballo, che ha collaborato con Pooh, Celine Dion, Lucio Dalla, Road Stewart, Aleandro Sanz, Claudio Baglioni; Valey Elle, cantante che ha collaborato con Roby Facchinetti, Alberto Fortis, Dodi Battaglia, ed è stata vocalist per Rai, Mediaset e Video Italia.

Il Festival Internazionale di Loano è stato organizzato in collaborazione con Atlas, Brx Studio. Sono partner Radio 104 e Alma.

Oltre alle donazioni durante le giornate del Festival, chi lo desidera può effettuare un versamento a favore di Runners for Autism utilizzando l’IBAN IT38I0306909606100000192487. I biglietti sono disponibili online sul sito di Fil. Per tutte le informazioni visitare il sito https://festivalinternazionaleloano.it/ o il numero 339.2405828 (Linda).