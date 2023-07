Festival dei Giovani, tre medaglie d’argento per Paola Malinconico della LNI Savona

Varese. Anche alla 34ª edizione del Festival dei Giovani si è confermata atleta da podio la cadetta della Lega Navale savonese Paola Maria Carlotta Malinconico, con la conquista di ben tre importanti medaglie d’argento nelle tre prove in cui è scesa in acqua.

Festival di nome, ma di fatto “campionato nazionale” delle categorie Allievi e Cadetti non previsto dalla normativa internazionale per queste età, la più importante manifestazione nazionale di canottaggio per le categorie giovanili si è tenuta dal 30 giugno al 2 luglio sul lago di Varese, a Schiranna, con la partecipazione di circa 2.200 atleti appartenenti a 140 società italiane, oltre alle rappresentative regionali nelle specialità del quattro e dell’otto.

Venerdì 30 giugno, alle ore 9,42, Paola si è aggiudicata la prima medaglia d’argento nella gara del doppio cadette 1.000 metri, in equipaggio misto con Elena Sofia Cioni della Canottieri Sanremo, al termine di una gara molto combattuta dietro al forte equipaggio della Canottieri La Sportiva di Lezzeno ma distanziando nettamente gli altri cinque equipaggi della Can. Arno di Firenze, CRV Italia (Napoli), Padova, Speranza (Genova Pra’) e Lazio (Roma).

Sabato 1 luglio, alle 9,57, è stata la volta della seconda medaglia d’argento conquistata nella specialità del singolo cadette 1.000 metri in una gara tiratissima sin dalla partenza in cui Paola è stata preceduta sul traguardo dall’atleta della Canottieri Eridanea (Casalmaggiore) ma ha nettamente staccato le altre sei avversarie di Gavirate, Caprera, Tremezzina (Como), DLF Treviso, CUS Bari, Sportinisieme (Roma).

Ancora sabato, alle 14,36, con un intervallo di quattro ore e mezza dalla prova del mattino, l’ultimo impegno con la rappresentativa ligure del quattro di coppia cadette 1.500 metri ha registrato la terza medaglia d’argento conquistata da Paola assieme a Greta Pozzobon e Olivia Lattanzio, due atlete del Rowing Club Genovese, e ancora Elena Sofia Cioni della Canottieri Sanremo. In questa gara le quattro rappresentative regionali in acqua si sono date battaglia sino all’ultimo colpo di remo, con la Toscana che è riuscita a prevalere sulla Liguria per mezza imbarcazione e a seguire Puglia/Basilicata e Veneto.

Più che positivo, dunque, il “bottino” di Paola ad una importante manifestazione remiera nazionale come il Festival dei Giovani per le categorie degli Allievi e Cadetti dove, nel confronto con le più forti atlete italiane, la tenace portacolori della LNI Savona ha dimostrato di essere atleta di buon livello con grossi margini di miglioramento, cosa di cui sono consapevoli anche i tecnici Franco Badino e Federica Perata che puntano su di lei per raggiungere altri importanti traguardi.

Paola con Elena Cioni della Canottieri Sanremo con cui ha gareggiato sul doppio in equipaggio misto

Paola con l’allenatrice Federica Perata