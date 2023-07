+Europa, Mauro Gradi eletto coordinatore ligure

Liguria. Mauro Gradi, avvocato taggese del foro di Genova, capolista in Liguria alla Camera dei deputati alle politiche dello scorso 25 settembre (dove ha sfiorato l’elezione a Montecitorio, con il 3.4% in Liguria ed oltre il 4% a Genova), membro della segreteria nazionale del partito di Emma Bonino, è stato eletto coordinatore commissariale ligure di +Europa.

“Sono maturi i tempi – dichiara Mauro Gradi – per una +Europa che vada oltre i diritti civili, allargando il proprio campo prioritario ai diritti sociali, economici ed ambientali e ponendosi come il partito dei diritti dei cittadini, di tutti i diritti, di tutti i cittadini, a tutela del singolo individuo, a cominciare dai più deboli, nei confronti della burocrazia e delle ingiustizie”.

Sulla Liguria: “Fermo restando la necessità di affrontare in termini più incisivi le criticità sul fronte della sanità, dell’assistenza sociale, delle politiche del lavoro e della tutela ambientale e del territorio, é un’assoluta priorità l’isolamento della Liguria: occorre un progetto organico sulle vie di comunicazione (rete ferroviaria, rete stradale/autostradale, portualità, aeroporto) per ridurre le distanze all’interno della Liguria e tra la Liguria e il resto d’Italia, d’Europa e del mondo, fattore propedeutico per qualsiasi tipo di sviluppo, a cominciare dal Turismo”.

E conclude: “Il 12,3% alle recenti elezioni politiche tra gli under 30 ci conforta ed in questa prospettiva lanciamo un appello a tutti i giovani europeisti, liberaldemocratici e riformisti, di unirsi a noi per consolidare la presenza del partito +Europa sul territorio della Liguria”.