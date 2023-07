Enduro. La passione sfrenata di Luca Boscheri: “Bici come valvola di sfogo, non riesco a starne senza”

Loano. L’Enduro è una delle discipline più praticate all’interno della provincia di Savona. Diverse infatti sono le zone frequentate dai numerosi atleti, italiani e non, alle quali lasciano molto spesso dei feedback positivi. Una vera passione per la libertà e la spensieratezza quella che provano ragazzi come Luca Boscheri, atleta loanese che pratica questo sport da quando aveva 14 anni, che ora partecipa a gare nazionali ed internazionali.

“Mi sento davvero fortunato e grato di vivere in un posto del genere, è il paradiso per ogni bikers! -dichiara il classe 2003 -. Puoi spostarti di paese in paese e trovare sempre più sentieri, panorami mozzafiato e soprattutto negli ultimi tempi sempre più aree attrezzate per chi pratica questo sport. Non ci sono tanti posti in cui si può finire una discesa di 20 minuti e arrivare direttamente al mare in bici per fare aperitivo o godersi un bel bagno. Come è fantastico passeggiare per Finalborgo e vedere come sia piena di bikers ogni giorno, ci sarà un motivo se le persone vengono da tutto il mondo per girare in bici da queste parti”.

Una passione che ha svariati significati per lui: “La bici è stata una valvola di sfogo e tuttora la trovo davvero miracolosa in periodi in cui emotivamente non sono al massimo. Prendere la bici, uscire per farsi una pedalata di qualche ora dietro casa, godendomi i panorami, i profumi della mia zona, il silenzio o anche della buona musica in completo relax non ha prezzo. Può assolutamente capovolgermi la giornata in meglio quando sono giù. Credo che per i ragazzi sia fondamentale innamorarsi di una loro passione fino quasi ad esserne ossessionati, sono convinto che per crescere sia necessario. Quando ho iniziato ad andare in bici mi sono tolto dal divano, su cui passavo intere giornate a giocare ai videogiochi. La bici è festa, amicizia, competizione ma per me è anche vita, non riuscirei a starne senza“.

Primo posto al mondiale EDR Open Under 21 di Pietra Ligure, nono posto all’attuale campionato italiano. Insomma, decisamente un buon inizio di carriera. Ma non è tutto. Boscheri è anche un istruttore nella scuola “Ride the Dream” di Loano: “Le attività legate a noi sono molte. Nasce con l’intento di trasmettere la passione per questo splendido sport sia ai più grandi che ai più piccoli. Si cerca di fare gruppo e godersi fantastiche giornate in compagnia, immergendosi al 100% nella natura, soprattutto in questo fantastico territorio”.