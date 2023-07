Emergenza idrica Andora, ordinanza del sindaco a Rivieracqua per il funzionamento del dissalatore

Andora. Il dissalatore è in funzione regolarmente, ma per evitare che rotture sulle rete idrica gestita da Rivieracqua possano comprometterne il funzionamento, il sindaco di Andora Mauro Demichelis ha oggi firmato una ordinanza con cui ingiunge a Rivieracqua di procedere all’immediata sostituzione della condotta di adduzione situata dai pozzi denominati “EX Diano” alla stazione di sollevamento dove è posizionato il dissalatore.

“La sostituzione eviterà cali di pressione e l’introduzione nel macchinario di sedimenti ferrosi rilasciate dalle condotte vetuste che ne provocherebbero lunghe operazioni di pulizia filtri” spiega Demichelis.

Altro provvedimento, quindi, del primo cittadino andorese sull’emergenza idrica in corso: “Sta procedendo l’operazione per la realizzazione dell’area ove saranno posizionate le cisterne da 16mila mc per raccogliere l’acqua salata e che permetteranno di introdurre con continuità acqua nel dissalatore”.

E non manca, ancora, una presa di posizione nei confronti del gestore: “Notizie imprecise, centralini di Rivieracqua che suonano a vuoto. Il Comune di Andora da mesi riceve dai cittadini lamentele in merito alla scarsa informazione e risposte date dagli uffici della società. Gli amministratori ricevono segnalazioni di disservizi anche via social e via mail”.

Sono ben 160 le telefonate fatte personalmente dal vice sindaco Paolo Rossi ai cittadini che hanno contattato il Comune, chiesto appuntamento o chiarimenti sulla situazione idrica di Andora, insoddisfatti dalle risposte mancate o parziali di Rivieracqua. Ogni giorno, il vice sindaco Paolo Rossi, dedica un’ora alle telefonate raccogliendo la rabbia e incredulità dei cittadini e dando spiegazioni tecniche. Una decina al giorno, mediamente, i cittadini che il sindaco Mauro Demichelis incontra per la questione

acqua, mentre sono decine e decine gli utenti che quotidianamente lo contattano tramite la messaggeria dei social Facebook e Instagram. Cerca di rispondere a tutti e prioritariamente a coloro che patiscono i disagi da interruzioni di servizio.

“La segreteria del comune ha già raccolto in un faldone, alto un palmo, con tutte mail ricevute e le relative risposte. Si cerca di dare riscontro a tutti” conclude il sindaco andorese.