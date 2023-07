Emergenza cani aggressivi in Liguria, l’esperto: “Servono il patentino e norme per vietare cucciolate casalinghe”

Liguria. Diversi episodi in pochi mesi, cresce in Liguria l’allarme per cani aggressivi. L’ultima notizia nel pomeriggio di ieri, quando un bambino di due anni è stato azzannato al volto dal Pitbull del compagno della madre mentre era sul pianerottolo di casa.

È successo a Vallecrosia, il bimbo è stato trasportato in elicottero all’ospedale Gaslini. Fortunatamente non è in pericolo di vita, ma è stato sottoposto ad un lungo intervento chirurgico. Il cane, invece, è stato trasferito in un canile dell’imperiese dove l’Asl veterinaria effettuerà tutti gli accertamenti. Sul fatto stanno indagando i carabinieri di Bordighera.

Sempre nell’imperiese, quattro giorni fa una donna è stata morsa al braccio dal suo cane. E ad aprile un’altra donna, Patrizia La Manca, è stata uccisa dal Rottweiler del fratello. Recentemente si è verificato anche un episodio a Genova dove una bimba di tre anni è stata azzannata alla testa dal Pitbull del padre: è successo nel quartiere di Sampierdarena, fortunatamente il cane non ha stretto la presa e la bambina non ha riportato gravi ferite.

Un susseguirsi di episodi che, secondo l’istruttore cinofilo di fama internazionale Ivan Schmidt, dimostrano “la necessità di un patentino per i proprietari”.

La prima città ad adottare questa norma è stata Milano, ma per l’esperto di recupero comportamentale di cani aggressivi e fobici non è questo l’esempio da seguire. “In questo caso viene rilasciato dopo un corso online con lezioni videoregistrate. Va da sé che senza alcuna possibilità di confronto con un docente esperto del settore (ad esempio per togliere eventuali dubbi), aggiunto al fatto che non è prevista una parte pratica o se lo fosse è ridotta all’osso, a mio parere non serve assolutamente allo scopo per cui è nato”.

Oltre al patentino, Ivan Schmidt evidenzia la necessità di vietare e sanzionare cucciolate casalinghe: “Bisognerebbe legiferare e di conseguenza sanzionare chi continua ad accoppiare soggetti in maniera ‘casalinga’ senza alcun criterio di selezione e test genetici, test caratteriali, senza che gli stessi soggetti abbiano potuto fruire di un’adeguata impregnazione materna (quindi ceduti prima dei 60 giorni) e successiva socializzazione nel periodo corretto. Sono questi i soggetti che poi troviamo su siti di vendita a pochi soldi, con la scusa di un rimborso spesa e poi finiscono in canile qualche mese dopo quando succedono i primi eventi legati a problemi comportamentali (aggressività intraspecifica o interspecifica)”.

“Selezionare male determinate razze – spiega l’istruttore cinofilo – significa mettere al mondo delle potenziali armi che finiscono in mano a persone senza alcuna competenza, per cui fuori da ogni controllo. La Liguria (come altre regioni) è diventata il paradiso di questi accoppiamenti fatti per racimolare qualche euro e arrotondare. Basti guardare in canile (es. Montecontessa Genova) dove la percentuale più alta di presenze sono appunto Terrier”.

Per cercare di attenuare il problema, Ivan Schmidt insieme alla dottoressa Sacco Vassilia aveva creato un progetto di recupero dei cani Killer (Progetto in Zampe) ma “la situazione – sottolinea – resta comunque deleteria perché non si risolve il problema a monte. Basta aprire qualsiasi gruppo facebook di cani e ogni giorno troviamo annunci di proprietari che cercano la ‘fidanzatina/o’ per il proprio cane, senza alcun criterio di selezione o pedigree. Sono queste le situazioni che vanno proibite per legge e non la razza, perché se guardiamo la percentuale dei soggetti aggressivi ve ne sono molti altri prima dei Terrier”.

Schmidt poi aggiunge: “Bisogna muoversi a monte, legiferando e vietando la riproduzione ‘casalinga’ ormai fuori controllo e iniziare con dei corsi seri che prevedono interazione e pratica sul campo ed in contesto urbano. Solo ed unicamente quando si dimostrerà di essere in grado di gestire l’animale in sicurezza si potrà ricevere il patentino. Se poi si affidasse anche solo per un’uscita l’animale a terzi che sono sprovvisti di patentino, devono scattare le sanzioni importanti”.

Riassumendo, quindi, secondo l’esperto sono 3 i punti da seguire: “prevedere un patentino esclusivo del detentore e di chi porta in giro l’animale; vietare e sanzionare cucciolate casalinghe; fermare il traffico degli “sposta – cani” che settimanalmente arriva in Liguria fino alla fine dell’emergenza, salvo deroghe di una corretta gestione dell’adozione che andrà documentata con seri controlli pre e post affido”.