Elezioni Rsu Piaggio Aerospace, risultato storico per la lista Fim Cisl Ligure: è il primo sindacato

Provincia. Si è da poco concluso lo scrutinio delle elezioni per il rinnovo della RSU in Piaggio Aerospace, i votanti sono stati 442 con una percentuale del 73% (superata la soglia raggiunta nel 2016) “comunichiamo con grandissima soddisfazione lo storico risultato della lista FIM CISL Liguria con 180 voti ottiene 4 delegati nella neoeletta RSU”. Lo scrive, in una nota, la segreteria Fit Cisl Liguria.

“Una menzione particolare nelle preferenze individuali – scrivono – i nostri delegati Umberto Polerà 53 preferenze e Massimo Dolino 45 preferenze, i due candidati piu’ votati, insieme a Roberto Franco e Maura Cannatà’ andranno a comporre la nuova RSU”.

“La FIM CISL diventa il primo sindacato in Piaggio Aerospace: un ringraziamento a tutte le lavoratrici ed a tutti i lavoratori che hanno riposto la loro fiducia votando la lista FIM CISL Liguria,Il sindacato che contratta per dare valore al tuo lavoro. Un grandissimo risultato frutto del lavoro di squadra della FIM CISL Liguria”, concludono.