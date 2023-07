Elezioni in Ecuador, la comunità ligure chiamata al voto telematico: “Decideremo il futuro del nostro paese”

Liguria. Si avvicina la data delle prossime elezioni anticipate in Ecuador, che si terranno il prossimo 20 agosto e che permetteranno di scegliere il prossimo presidente e vicepresidente del paese, insieme a tutto il parlamento.

“Sono elezioni anticipate, come previsto dalla nostra costituzione, e sono molto importanti perchè decideranno il futuro del nostro paese e di tutti gli ecuadoriano nel mondo – commenta il console dell’Ecuador a Genova, Gustavo Palacio Urrutia intervistato da Genova24 – per questo motivo, per la prima volta, anche i cittadini ecuadoriani residenti all’estero potranno votare per via telematica grazie alla nuova piattaforma web dedicata”.

Un novità importante che potrà contribuire a dare un voto tenendo conto dei milioni di cittadini che vivono fuori dai confini nazionali. Per questo motivo Urrutia ha lanciato un appello per sensibilizzare tutti i suoi concittadini che vivono e lavorano in Liguria ed Emilia Romagna – territori di competenza del consolato genovese – a iscriversi al sistema telematico per esprimere il proprio voto.

La votazione riguarderà anche il referendum sulla questione legata allo Yasunì, un grande giacimento di petrolio che sorge al centro della foresta amazzonica ecuadoriana per il cui sfruttamento la Corte costituzionale del paese ha delegato alla volontà popolare, visto che il tema ha di fatto diviso l’opinione pubblica.

Il sistema telematico è stato strutturato, implementato ed esteso in Italia e in numerosi altri Paesi. Il Consejo Nacional Electoral (CNE), ovvero il Consiglio Nazionale Elettorale dell’Ecuador, ha attivato un portale (https://inscripcion.voto-telematico.app/registro) che permette una facile registrazione tramite dispositivi mobili, computer o tablet. Sono ammessi a votare solo i cittadini ecuadoriani che hanno modificato il loro domicilio elettorale entro il 14 maggio 2022.

All’interno del consolato genovese, inoltre, è possibile trovare supporto con personale dedicato che in orario di ufficio potrà aiutare tutti i cittadini dell’Ecuador a conoscere il funzionamento della piattaforma, dall’iscrizione al voto, e quindi poter partecipare alla consultazione.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito web ufficiale del voto telematico del CNE: https://www.voto-telematico.cne.gob.ec/.