Elena Ballerini è la Loanese d’Oro 2023: “Felice e onorata di questo riconoscimento”

Loano. “Sono davvero molto felice di essere la ‘Loanese d’oro’ 2023. Ringrazio il Lions Club Loano Doria per avermi onorato con questo riconoscimento, soprattutto per le motivazioni che hanno determinato la decisione. Hanno saputo vedere la fatica e l’impegno richiesti nel mondo dello spettacolo; un lavoro che appare leggero e divertente al pubblico, ma, se svolto con serietà e professionalità, necessita di tanta disciplina e continuo studio. Sono legatissima a Loano,dove ho amicizie profonde e legami forti, e questo premio ha il sapore di “casa” che è un sapore speciale”. A parlare è Elena ballerini, a cui ieri, sabato 8 luglio, è stato consegnato, dal presidente uscente Simone Ottonello, il quarto “Loanese d’Oro” del Lions Club Loano Doria.

Con questo riconoscimento, ideato nel 2020 dall’allora presidente Giacomo Piccinini, il Lions Club loanese intende dare risalto ad una figura che si sia particolarmente distinta nell’ambito della sua professione portando il nome di Loano oltre i confini cittadini.

Se negli anni scorsi sono stati premiati Lino Lardo per i suoi successi sportivi, l’avvocato Stefano Carrara Soutur per la sua importante figura politica e culturale, la memoria di Franca Roveraro Cappelluto per l’imprenditoria, questa volta l’ambito della scelta è quello dello spettacolo.

Spiega il presidente del comitato “Loanese d’Oro” Giacomo Piccinini: “Abbiamo individuato in Elena Ballerini quelle caratteristiche che la rendono una perfetta candidata per questo riconoscimento : una loanese che porta sempre la nostra città nel cuore, anche se non ci vive stabilmente, una professionista che ha saputo emergere grazie al suo costante impegno e lavoro, senza scorciatoie, ma con una seria preparazione e una nutrita gavetta, fino al recente successo come interprete nel talent “Tale e quale Show”, sulle reti nazionali. Elena Ballerini, sia nel suo ruolo di conduttrice che nelle interviste,ha esaltato e mostrato le bellezze di Loano. Non ultimo, si è sempre prestata con entusiasmo per sostenere, con la sua celebrità, iniziative benefiche, dimostrando quell’altruismo e sensibilità che sono fondamentali e portanti negli scopi del Lions Club International.”

Anche il sindaco di Loano plaude l’iniziativa del Lions Club Loano Doria : “Anche quest’anno il Lions Club Loano Doria ha colto nel segno assegnando il ‘Loanese d’Oro’ ad una nostra concittadina illustre, Elena Ballerini. In ogni sua conduzione televisiva ha sempre cercato di far conoscere a livello nazionale la nostra località e in alcune occasioni a promuoverla come inviata “speciale”. Mi piace sottolineare un lato poco conosciuto di Elena legato al modo dell’associazionismo sociale. Non si è mai tirata indietro nel presentare eventi e manifestazioni benefiche a favore di associazioni di volontariato. Non da ultimo l’evento che si è svolto il 7 e l’8 luglio a Loano: FIL – Festival Internazionale di Loano contest di danza e musica il cui ricavato sarà devoluto all’associazione Runners for Autism per finanziare le attività a favore dei ragazzi con disturbo dello spettro acustico.”